Le bowling d'Yverdon est condamné

Les strikes, c’est bientôt fini. Sauf surprise, le Bowling d’Yverdon, situé à deux pas de l’ancienne usine Paillard, cessera définitivement ses activités en août. Si tant est qu’il puisse rouvrir d’ici là.

Déjà menacé en 2016, il avait obtenu une prolongation de bail à l’issue d’intenses tractations. Sans doute espérait-il un nouveau délai à l’issue du dernier terme, fin août 2020 donc. L’un des rares bowlings du canton n’aura pas cette chance. En conflit de longue date avec la gérance du Centre Saint-Roch, qui représente le principal propriétaire de cette semi-friche industrielle, le directeur de l’institution, Éric Chambettaz, se dit résigné. «On ne sait pas si on arrivera à ouvrir en juin. Après, c’est totalement flou. Difficile, voire impossible, de trouver une surface adéquate dans la région. On verra. Yverdon perd un lieu de divertissement en plein centre, intergénérationnel et vivant.»

«D’autres surfaces, il y en a, même en ville, tranche la directrice de la gérance Saint-Roch, Vivianne André. Le délai du 31 août figure dans une convention qui a été signée entre les parties en novembre 2017 devant le Tribunal des baux, ce n’est pas une surprise.»

Un long passif

L’affaire n’est pas récente. Le bowling se plaint de locaux vétustes, de manque d’entretien, d’infiltrations d’eau qui ont atteint les pistes, de conflits en série, de hausse des charges exagérées et, enfin, d’une menace de résiliation envoyée la veille du confinement. S’y ajoute une demande de suspension de loyer le temps de la crise, refusée, selon Éric Chambettaz. En face, on soupire. Entre les lignes on devine des retards de loyers récurrents («un loyer préférentiel, qui est celui d’un bâtiment voué à la démolition», souligne la gérance) et des bisbilles à répétition.

Ce qui motive le départ du bowling? D’après la directrice de la régie Saint-Roch, c’est le redémarrage du projet Gare-Lac, ce renouveau urbain de tout le nord d’Yverdon. À terme, la quasi-totalité des bâtiments entourant l’ancienne usine (des maisons individuelles le long du canal Oriental, un garage près des rails) doivent être remplacés par un nouveau quartier. C’est aussi le cas du bowling, niché dans l’ancien foyer de l’usine, un bâtiment en note 3 aux Monuments historiques. L’ensemble s’appellera Pêcheurs, du nom de la rue voisine, et constitue un des gros morceaux (370 habitants, plusieurs barres d’immeubles et des espaces de verdure) du projet Gare-Lac (3800 habitants). «Le secteur est condamné de longue date. Les choses bougent, et il importe de procéder de manière légale et en respectant les délais», souligne Vivianne André.

Le projet de quartier avance

Resté longtemps discret, le projet de quartier avance pourtant, assure la municipale de l’Urbanisme, Gloria Capt. «Le report des projets situés hors zone à bâtir a permis de redéfinir les priorités, et les Pêcheurs avancent. La Ville n’est pas partie prenante de ce plan de quartier, nous ne maîtrisons pas le foncier ou le calendrier, mais les propriétaires ont compris l’intérêt du projet. À partir de maintenant, ça peut aller très vite de leur côté.» Quant au litige entourant le bowling, celle qui officie également, selon nos informations, comme avocate de la régie en question, ne se prononce pas (voir encadré).

Le bowling cher aux Yverdonnois trouvera-t-il sa place dans le futur quartier? L’hypothèse n’était pas exclue en 2016. En théorie des locaux destinés à des surfaces de loisir restent envisageables en 2020.

Le directeur du bowling est dubitatif. «Nous donner quelques mois pour faire les anniversaires et les sorties d’entreprise, cet automne, n’aurait rien changé pour eux. Une période propice pour nous qui ne mettait pas en péril l’hypothétique futur du local. Pour le reste, un bowling seul n’est plus tenable aujourd’hui. Il faut un petit centre de loisir avec des structures et de la restauration, ce qu’on n’a jamais pu faire. On verra… Le potentiel est pourtant là.»