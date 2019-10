Le chantier du stade d'Yverdon fait des mécontents

Image urbanistique sexagénaire d’Yverdon, la tribune du Stade municipal est sur le point de disparaître. Non pas dans un amas de poussière de béton, puisque protégée par son inscription au recensement architectural cantonal, mais derrière un bâtiment nouveau aux traits résolument modernes. Devisés à 8,3 millions, les travaux de rénovation de l’enceinte sportive prévus pour dix-huit mois viennent de débuter.

De fait, tout ce qui entoure l’emblématique tribune sera rasé et refait à neuf. À commencer par le Café-Restaurant du Stade, qui fermera définitivement ses portes le 16 novembre, au terme du dernier match d’Yverdon Sport avant la pause hivernale. L’établissement public ne rouvrira en effet pas avant la fin des travaux. Même si elle savait que ce jour viendrait quand elle en a repris la destinée avec sa fille voilà quatre ans, l’heure est évidemment à l’émotion pour Maria Métraux. «D’autant plus que la cuisine s’arrête demain, souligne-t-elle, la gorge serrée. Mais nous servirons encore des pizzas jusqu’au coup de sifflet final.»

Parking réduit

Si elle a d’ores et déjà décidé qu’elle ne serait plus là quand le bistrot rouvrira, la patronne ne sait pas encore de quoi son avenir sera fait. «Je tiens en premier lieu à remercier les clients qui nous ont toujours soutenus. Et pour le moment, je pense à me reposer, me laisser le temps de la réflexion. Mais je vais certainement retourner dans le domaine de la vente», concède-t-elle.

Quoi qu’il en soit, l’imposant chantier ne condamne pas que le restaurant, mais aussi le trafic sur une partie de la rue des Pêcheurs (de l’avenue des Sports aux terrains de tennis) et 35 places de parc, déplacées dans le périmètre voisin des Rives du Lac. Ce qui ne va pas sans inquiéter Ilir Fikaj, cogérant du Restaurant du Tennis: «En tout, c’est la moitié des possibilités de se garer qui disparaît. Et pour une année et demie, quand même. Alors bien sûr, ces places, on les retrouve plus loin, mais là où il y a aussi d’autres bistrots, à commencer par Le Ranch et le Restaurant de la Patinoire et de la Piscine.»