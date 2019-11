Le commandant Jost quitte son poste

Alors que les jeunes sapeurs-pompiers de la Broye font leur promotion ces jours au Comptoir broyard pour maintenir et renforcer les effectifs, le SDIS Broye-Vully vient de perdre son leader. «Dans sa séance du mercredi 13 novembre, le Comité de direction (Codir) du SDIS a pris acte de la démission du major Pierre-Yves Jost», ont communiqué les autorités politiques aux quelques 300 sapeurs du service.

Alors que l’année touche gentiment à sa fin, la brutalité de ce départ questionne. «Nous avons convenu d’un arrangement à l’amiable et de ne pas en dire davantage», répond Patrick Gander, municipal de Valbroye et président du Codir. Entre les lignes, le président garantit que l’ancien patron n’a commis aucune faute, mais on comprend bien que la discussion ne passait plus entre le commandant et son comité. «C’est un poste épuisant, qui demande beaucoup d’engagement et Pierre-Yves l’a tenu durant quatre ans», commente encore le président.

«Dès ce jour, le capitaine Didier Ney, remplaçant, assure la fonction jusqu’à la mise au concours et la nomination d’un nouveau commandant», stipule encore le courrier reçu par le pompiers. Quel sera le taux d’engagement de ce chef? Quelle est la vision de développement du SDIS? Patrick Gander répond que le Codir a lancé cet été un audit devant répondre à ces questions. Professionnalisation partielle, totale ou poste de milice seront au menu de cette enquête, dont le rythme sera accéléré.

S’il lâche son rôle de commandant, Pierre-Yves Jost, qui formait des pompiers à Lausanne ce vendredi, conserve par contre ses rôles de pompier et instructeur fédéral. Contacté, il n’a pas souhaité s’exprimer sur son départ.