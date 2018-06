Le déficit de salles de sport à Yverdon-les-Bains vire au pugilat

Les temps sont durs pour le tchoukball, les anneaux et autres marottes des profs de sport. Malgré les onze salles de sport dédiées aux écoles, les deux de rythmique et la salle de musculation d’Yverdon, les élèves de la cité thermale n’échappent pas à la disette de salles de gym qui touche le canton. En tout, il manque quatre salles de gym. Et à Yverdon ces lacunes alimentent un débat qui ne fait que commencer: qui diable est responsable de la pénurie actuelle?

Pour la Ville, deux élus du Conseil communal doivent battre leur coulpe. «Notre planification de 2009 avait vu juste, défend le municipal Jean-Claude Ruchet (PS). Notre manque de salles devait être comblé par celles du collège des Rives, qui doit ouvrir en 2019, et sinon par la salle Pestalozzi, avec une salle de gym et deux de rythmique.»

Recours en mars dernier

Sauf que la salle Pestalozzi, c’est le projet contre lequel Aude Briand (UDC) et Daniel Cochand (PLR), de leur propre initiative, ont fait recours en mars dernier. Ils n’ont pas digéré le 1,2 million de francs supplémentaire apparu sur le devis du complexe de gymnastique, prévu de longue date derrière le château. Au point de faire recours au Conseil d’État, donc. Résultat? Selon la Ville, ce recours est la promesse d’un effet suspensif, d’une nouvelle mise à l’enquête, d’une nouvelle adjudication et de nouveaux marchés publics. Deux avocats ont en outre été mandatés, sur les deniers publics. En clair, un sacré petchi.

La signataire du recours dit mal goûter le jeu de l’Exécutif. «On a toujours dit qu’on ne s’opposerait pas à une levée de l’effet suspensif. Ils pourraient aussi commencer les travaux de démolition de la salle actuelle maintenant. C’est facile de nous mettre ça sur le dos», soupire Aude Briand.

La municipale responsable, Gloria Capt (PLR), balaie. «Ni la destruction de la salle ni une mise à l’enquête complémentaire (ndlr: des installations électriques de la Ville vont changer de place dans le projet) ne vont prolonger nos délais. Ils ont tout bloqué, qu’ils l’assument.»

Bref, à l’heure actuelle, la 3e heure de sport des écoliers, que les cantons peinent à assurer pleinement depuis son introduction par le parlement en 2011, est remplie, à Yverdon, par des solutions de rechange: sports en plein air, voire yoga en classe. «On utilise notamment le club de badminton, poursuit Jean-Claude Ruchet. C’est un coût modeste pour nous, ça permet d’aider les sociétés locales et c’est entièrement du sport.» Des méthodes qui devraient se faire plus rares en 2019, souligne l’élu. «Une situation proche de ce qu’on observe ailleurs, surtout dans les villes», relativise-t-il enfin. (24 heures)