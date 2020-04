Le doyen des municipaux déclare forfait pour 2021

Marc-André Burkhard ne figurera pas sur la photo officielle de la prochaine législature. Doyen incontesté des municipaux des villes vaudoises, le chef des Travaux et de l’Environnement d’Yverdon a prévenu la semaine dernière ses collègues et le journal local «La Région» de sa décision de ne pas se représenter lors des prochaines élections. Il fêtera ses 79 ans en mai prochain.

Cette annonce reste une surprise dans le landerneau politique du Nord vaudois. À plusieurs reprises, Marc-André Burkhard avait laissé souffler le chaud et le froid, en privé, sur ses intentions en vue des élections de 2021. «C’est quelqu’un de très engagé et de passionné, son dicastère est plus qu’un métier pour lui. Sa décision a dû être difficile», note le chef du PLR yverdonnois, Laurent Roquier.

«Après vingt ans, je me suis simplement dit que j’en avais fait assez et que je voulais profiter de ma retraite avec mes proches. Le dire maintenant permet à mon parti d’être fixé en dépit du contexte et de la prochaine pause estivale. Je leur devais ça», explique Marc-André Burkhard. Il précise avoir déjà hésité à se représenter en 2016.

En place depuis 2002, vice-syndic par deux fois et responsable du Tourisme depuis 2017, élu de terrain infatigable, Marc-André Burkhard aurait de toute manière dû se présenter devant l’assemblée générale de son parti, qui devra in fine valider le ticket destiné à conserver la majorité de l’Exécutif. «Là, il y aurait peut-être eu des questions difficiles, réagit Laurent Roquier. Maintenant nous avons l’avantage de pouvoir planifier notre stratégie sans la moindre pression et d’approcher les candidats potentiels. La réflexion ne fait que commencer.» Aucun des autres élus en place du côté du PLRY n’a pour l’instant laissé transpirer de décisions.

Périodiquement pointé du doigt en coulisses, à gauche comme à droite, pour sa ténacité au poste et parfois quelques difficultés en plénum, Marc-André Burkhard a toujours réussi à faire face, parfois avec humour, avec l’aide de son chef de service et de sa popularité inattaquable auprès des électeurs.

«J’ai toujours aimé cet engagement pour la collectivité, mes collègues et le service de la voirie, précise-t-il. On peut dire que j’ai refait tous les ponts de cette ville. Ces dernières années il y a surtout eu les dossiers complexes de la STEP et de la route de contournement, du jamais vu. Normalement on devrait en inaugurer le premier tronçon cet automne.»

Le syndic devra compter sans son plus proche allié politique. Le parti a, lui, l’occasion de profiler une de ses figures qui patientent depuis longtemps. Reste à savoir laquelle, face à une gauche qui rêve de reprendre la majorité et plusieurs autres municipaux qui pourraient être tentés de laisser la place aux autres.