Le drame ferroviaire de Granges-Marnand devant les juges

Le procès du mécanicien à l'origine d'une collision frontale qui a fait un mort et plus de vingt blessés en gare de Granges-Marnand en 2013 a repris mardi à Yverdon, cette fois en présence de l'accusé.

L'audience devait se tenir en mai 2017. Elle avait été renvoyée en raison de l'absence du prévenu. Son avocate avait produit un certificat médical attestant qu'il se trouvait dans un état psychologique ne lui permettant pas de se présenter.

L'accident s'était produit le 29 juillet 2013, un peu avant 19 heures. L'accusé, un Vaudois de 58 ans, était aux commandes du train circulant sur la voie unique entre Payerne en direction de Lausanne. Il avait normalement stoppé son convoi à l'arrivée en gare de Granges-Marnand. Puis il avait remis son train en marche en dépit du signal de sortie qui était au rouge.

Sur la même voie était survenu le Regio Express allant de Moudon à Payerne, qui roulait environ à 55 km/h, se trouvait dans son droit et s'apprêtait à entrer en gare. La visibilité était diminuée par des wagons de marchandises garés sur le côté intérieur d'une courbe. Le choc frontal fut très violent. Il coûta la vie au mécanicien du région express, un Français de 24 ans, et fit vingt-six blessés dont six grièvement. Le conducteur du train fautif avait quant à lui eu le temps de se mettre à l'abri avant la collision.

Seul le mécanicien qui a n'a pas respecté le feu rouge a été renvoyé devant la justice pénale. Face au tribunal, il soutient n'avoir pas remarqué que le rouge était mis. "J'avais du retard, je pensais surtout à arriver dans les temps à Moudon où devant avoir lieu un croisement", explique-t-il.

L'enquête est arrivée à la conclusion que les CFF avaient pour leur part respecté les normes en vigueur à l'époque et que tant les installations que le matériel roulant étaient conformes aux prescriptions. Plusieurs mesures ont cependant été mises en œuvre par la suite pour éviter au maximum les conséquences de telles erreurs humaines.

