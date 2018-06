Le futur EMS pourrait être un centre de formation

En 2011, l’ouverture d’une maturité santé, permettant d’accéder aux hautes écoles de santé pour les étudiants ayant suivi une école de culture générale, accueillait dix étudiants au sein du Gymnase intercantonal de la Broye (GYB). Sept ans plus tard, 37 étudiants sont recensés dans la même filière au GYB et la rentrée d’août 2018 s’annonce avec 45 inscriptions. Soit autant de casse-têtes pour les responsables de l’institution quand il s’agira de placer ces étudiants pour des stages de huit semaines dans les établissements de soins régionaux, soit l’Hôpital intercantonal de la Broye (HIB) et une dizaine d’EMS.

Au vu des éléments présentés, Jean-Marc Chatelanat a proposé jeudi lors de l’assemblée des délégués de l’Association d’hôpitaux de la zone hospitalière VII (HZP) de former un groupe de travail pour l’étude de la création d’une unité de soins-école au sein de l’EMS de Payerne. Acceptée à l’unanimité, la motion du délégué payernois, également adjoint de direction au GYB, souhaite faire de l’EMS payernois une unité de formation.

«Il en existe dans d’autres corps de métiers, comme la restauration avec l’École hôtelière de Lausanne, ou la Clinique universitaire de médecine dentaire à Genève», a rappelé l’élu. Il note aussi dans son intervention que les établissements de soins font de plus en plus recours à du personnel formé hors de nos frontières.

Actuellement voisin de l'HIB, l'EMS Les Cerisiers est désuet et appelé à déménager au centre-ville sur une parcelle abritant actuellement l'usine de transformation du tabac Fermenta. Si le plan partiel d'affectation de la zone fait toujours l'objet de tractations, le futur établissement de 90 lits pourrait devenir à terme un centre de formation, si la démarche débouche sur du concret. En attendant, les délégués ont aussi appris avec satisfaction que leur association a dégagé un résultat positif de 135'555 francs en 2017.