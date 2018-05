Le gaz continue de sortir de terre à Cugy

«La surveillance du quartier résidentiel sous la gare de Cugy ne sera plus assurée par les pompiers mais par l’entreprise en charge des forages, explique Martial Pugin, porte-parole de la police cantonale fribourgeoise. Le chantier où la poche de gaz a été percée est sécurisé afin d’empêcher que des gens puissent y accéder durant le week-end.»

Jeudi, vers 14 h, plus de 60 habitants du quartier Impasse du Sécheron étaient évacués et déplacés à la salle polyvalente du village fribourgeois, situé non loin de Payerne. En cause, une importante fuite de gaz naturel survenue alors que des ouvriers posaient une sonde géothermique sur le chantier d’une villa individuelle.

En début de soirée, aux alentours de 18 h 30, presque tous avaient pu regagner leurs pénates. Seule la famille domiciliée dans le bâtiment le plus proche du sinistre avait été relogée chez sa famille. Des risques d’explosions n’étaient alors pas exclus.

«D’après les dernières constatations effectuées vendredi, le gaz continue d’être brûlé et canalisé par une torchère installée par une entreprise spécialisée, poursuit Martial Pugin. Ce qui veut dire que du gaz s’échappe toujours. Toutefois, la pression a un peu baissé, ce qui est bon signe. La poche diminue progressivement.» Le porte-parole des forces de l’ordre assure aussi que la situation est désormais sous contrôle.

Cependant, les consignes de sécurité sont toujours en application. La moindre étincelle (grillades, cigarettes, etc.) reste interdite tant que la situation n’est pas complètement revenue à la normale.

Sur place, des pompiers affirment que le dernier événement en date d’une telle importance remonte à dix ans, lors d’une intervention à Charmey (FR). La fuite de gaz de Cugy marquera donc les esprits. Au total, 60 pompiers ont été mobilisés pour l’intervention, ainsi qu’une dizaine de patrouilles des forces de l’ordre. (24 heures)