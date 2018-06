Le géant Swatch redistribue les rouages à la Vallée

L’un des premiers employeurs horlogers de la vallée de Joux, là où se joue l’essentiel de l’économie vaudoise de la montre, redistribue les cartes outre-Mollendruz. Au lieu de conserver ses activités de fabrication des mouvements et composantes – les pièces et boîtiers qui ont de bonnes chances de faire marcher la toquante que vous avez actuellement au poignet – sur six sites répartis dans toute la Vallée, le leader biennois Swatch entend les concentrer sur un seul site. Quelque 400 employés, issus des légendaires Golay ou ETA, vont donc prendre le chemin du Brassus, dans une usine ultramoderne encore à construire. Des volumes (un toit qui peut atteindre 18 m de haut) et des investissements immenses. «C’est l’avenir de l’horlogerie: des installations de pointes, une organisation logique, interconnectée et prête à affronter la production de demain», résument les spécialistes.

Seulement voilà. Au Conseil du Chenit, qui a accepté le plan d’affectation lundi soir, et dans les ateliers du pourtour du lac, il y a parfois comme qui dirait quelques grincements dans les rouages. Des réactions «qu’on ne voyait pas il y a quelques années encore», glissent les connaisseurs de la Vallée.

«Une zone de verdure va recevoir un mammouth d’acier et de béton, un parking aérien de 297 places. On enlaidit la Vallée sous couvert de développement économique. Une mainmise de la toute-puissante industrie horlogère!» a ainsi lancé lundi Jean-François Aubert, de l’UDI.

«On peut imaginer que c’est une forme de chantage de dire que si cette industrie ne peut pas aller là elle ira ailleurs, mais c’est juste une réalité», a rétorqué la municipale et horlogère Carole Dubois. Elle poursuit. «Au niveau cantonal, Le Brassus a été identifié comme un pôle industriel. Une zone stratégique pour l’évolution du canton. Et je ne vous cache pas que des projets, il y en aura d’autres: le campus d’Audemars Piguet encore cette année.»

Géants du micro

En résumé, la tendance est à la concentration des emplois, du trafic et des installations par l’horlogerie combière. Dans des constructions peu discrètes. Au Chenit toujours, Jaeger-LeCoultre compte également s’étendre et il se murmure que d’autres manufactures sont à l’étroit. «On peut le comprendre, réagit l’élu communal et horloger Romain Gauthier. Mais il faut que cette concentration soit faite avec un esprit d’ouverture pour les riverains et les gens d’ici. Il faut de la verdure et ne pas transformer des ruelles en voie d’accès.» Sous peine, dit-il, de ne pas améliorer l’image des grands groupes qui font la réputation de la Vallée auprès des locaux.

La tendance est toutefois difficilement évitable, estime Éric Duruz, directeur de l’Association pour le développement de la Vallée. «Ces grands groupes font figure de stabilisateurs chez nous, où aucun autre grand employeur n’est venu s’installer en vingt ans. Ils ont les moyens et l’intelligence de s’adapter, on doit les entourer le mieux possible. C’est comme ça qu’on peut avoir de manière concentrée des emplois de très haute valeur qu’on ne trouve d’ordinaire que dans des métropoles. Maintenant, on doit peut-être mieux l’expliquer et le communiquer.»

Concentration des sous

Ce qu’il faudra surtout, c’est résoudre la question fiscale. En quittant ses locaux situés dans d’autres communes, Swatch modifie aussi la situation fiscale des communes combières, accroissant encore la concentration des retours au Chenit. D’après les comptes 2017, la Commune a tiré plus de 10 millions de francs de l’impôt sur le bénéfice et de l’impôt sur les frontaliers. Soit près d’un tiers de son budget. À L’Abbaye par exemple, où ETA a encore ses locaux, l’enthousiasme est modéré. «On n’a pas appris le départ de Swatch de gaieté de cœur, répond le syndic Christophe Bifrare. Ce sont des grosses pertes évidemment. Mais la bonne nouvelle, c’est qu’ils vont dans la commune voisine. Depuis longtemps et pour l’avenir, il faut penser «Vallée» et non plus travailler chacun dans sa zone.» Quant au bilan, le syndic espère le voir atténué entre les effets de la péréquation et de la RIE III. En sachant qu’une procédure de fusion a été relancée à la Vallée.

Autre question: quid de l’avenir des bâtiments laissés vides? Dans le cas de Swatch, aucune information ne filtre pour l’heure. «On peut imaginer une pépinière de start-up», espère le syndic de L’Abbaye, qui rappelle que le groupe biennois reste propriétaire. «Mais je suis confiant, assure-t-il. Vu la reprise, ces bâtiments ne devraient pas être abandonnés.»

Quant au groupe Swatch, il se borne pour l’heure à assurer avoir toujours été très attentif au développement durable et avoir pris une batterie de mesures pour favoriser des déplacements groupés des employés. Le Biennois ne dit pas ça pour rien. Les ONG protectrices de l’environnement ont le coin à l’œil. (24 heures)