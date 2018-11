Le jeune homme abattu à Yverdon dealait «pour survivre»

«Alan* se donnait à fond pour les choses auxquelles il croyait, confie un de ses amis qui le côtoyait quotidiennement depuis plus de cinq ans. Il était engagé dans un tas de causes humanitaires: c’était un véritable moteur.» Un des proches du jeune Yverdonnois de 21 ans, tué par balle samedi soir dans le parc des 4-Marronniers, décrit la face positive de la personnalité de la victime.

Alors qu’au vu des premières investigations, un porte-parole de la police cantonale résumait l’affaire «à un règlement de comptes dans le milieu de la drogue», plusieurs amis d’Alan tiennent à nuancer la situation, tout en confirmant ses activités illicites.

«Il n’avait même pas de quoi se payer à manger à midi, entre deux cours au Gymnase d’Yverdon. Il l’a caché à presque tout le monde, mais il a commencé à dealer de la weed (ndlr: du cannabis) plus ou moins à ce moment»

«Depuis qu’il est parti de chez ses parents il y a huit mois, il n’avait même pas de quoi se payer à manger à midi, entre deux cours au Gymnase d’Yverdon. Il l’a caché à presque tout le monde, mais il a commencé à dealer de la weed (ndlr: du cannabis) plus ou moins à ce moment, poursuit son copain de longue date. Il en avait marre de vivre au crochet des autres.» Beaucoup de ses proches contactés lundi ne croient pas une seconde à cette version, tant le jeune homme ne correspond pas à l’image qu’on se fait d’un vendeur de drogues. Pourtant, il semblerait bien qu’Alan, enfoncé dans une situation précaire, menait une double vie.

Lumière et noirceur

Avant de perdre la vie dans de tragiques circonstances, le jeune adulte qui a quitté le gymnase l’été dernier, son diplôme en poche, était bien connu du tissu associatif local. Membre d’AlternatYv – le festival des gestes en faveur de l’écologie et du vivre ensemble – et surtout de l’association PAIRES qui réunit habitants et réfugiés afin d’aider ces derniers à s’intégrer, le jeune homme s’investissait corps et âme dans les causes qu’il estimait être justes.

Situation précaire

Ceux qui l’ont fréquenté dans ces différentes activités ont accepté de parler d’Alan à «24 heures», de «sa lumière mais aussi de sa noirceur». «C’était quelqu’un de très sincère, de rayonnant et de touchant, confie un des membres d’AlternatYv, tout chamboulé. Il aimait le monde et rêvait qu’il soit meilleur. Son esprit fourmillait toujours de milliers d’idées. Les moments partagés avec lui étaient riches et précieux. Il était un élan de gentillesse qui redonnait de l’espoir.»

Un autre ajoute: «Il était toujours là pour les autres. Mais, finalement, on sait très peu de chose sur lui. Juste qu’il traversait une période difficile avec sa famille. Il était d’origine kurde et ses choix de vie ne plaisaient pas forcément à ses parents avec qui il entretenait une relation houleuse.» Ces derniers n’ont pas pu être joints par «24 heures».

«Alors qu’il était si calme, si doux, pourquoi des gens ont-ils sorti une arme? C’est sûrement une tentative de «carotte» (ndlr: vol) qui a mal tourné»

Ainsi, Alan aurait quitté le domicile familial depuis plusieurs mois, alors qu’il était encore au Gymnase d’Yverdon. Selon des proches, le jeune homme dormait à droite et à gauche, en fonction des disponibilités de ses amis. «Il voulait partir en voyage en Inde, raconte un de ceux qui l’ont hébergé, la gorge nouée par l’émotion. Alan, c’est un type qui avait toujours de grandes idées, de grands rêves… Il avait besoin de gens pour le ramener sur terre. Je lui disais: «Mec, avant de penser à partir à l’autre bout du monde, il faut que tu te trouves un toit et un travail.» Et il l’a fait: il devait commencer à bosser ces prochains jours dans un village à côté de Lausanne. Quel gâchis…»

Selon nos informations, son futur salaire devait se monter à 2500 francs par mois. C’est peu, mais assez pour tourner le dos au monde de la drogue. «C’était un tout petit poisson, affirme un de ses amis du gymnase. Je pense qu’il devait rencontrer des clients samedi dernier. Ça ne m’étonne pas du tout qu’Alan ait ce genre de rendez-vous: il dealait de l’herbe parce qu’il n’avait pas le choix. Par contre, la manière dont la rencontre s’est déroulée… C’est inconcevable que ça arrive ici, en Suisse. Alors qu’il était si calme, si doux, pourquoi des gens ont-ils sorti une arme? C’est sûrement une tentative de «carotte» (ndlr: vol) qui a mal tourné.»

