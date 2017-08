Le kiosquier blanchisseur d’argent a été condamné à Yverdon

Cheveux poivre et sel coupés ras, visage rougeaud et polo blanc sur un ventre bien rond, François* a davantage l’allure d’un joueur de pétanque du dimanche que celle d’un blanchisseur d’argent. C’est pourtant bien cet Yverdonnois – retrouvé par la police française sur un terrain de boules de Saint-Raphaël dans le Var au printemps 2016 – qui a comparu mardi après-midi devant le Tribunal correctionnel du Nord vaudois pour complicité d’infraction à la loi fédérale sur les stupéfiants, faux dans les titres et blanchiment d’argent.

Entre février 2010 et juin 2013, ce kiosquier âgé aujourd’hui de 63 ans avait profité de sa qualité d’intermédiaire financier pour permettre à des trafiquants de drogue d’envoyer l’argent de leur business à l’étranger. Leur fournissant des identités d’emprunt grâce à des copies de cartes d’autres clients, il a ainsi réalisé 667 envois d’argent sous 87 fausses identités pour un montant total de 925'000 francs. Une somme à laquelle il convient d’ajouter 120'000 francs pour lesquels les copies de documents n’ont pas été retrouvées. Au prix du marché, cette somme rondelette représente 8 kilos de cocaïne.

Parallèlement, François a facilité l’activité de nombreux dealers, leur vendant sous de fausses identités les cartes SIM qu’ils utilisaient pour leur trafic. Non sans oublier de leur proposer de conserver l’argent de leur deal pour leur éviter des soucis lors de contrôles de police. Interrogé par la présidente du tribunal, le prévenu reconnaît les faits, leur gravité et dit avoir agi par «besoin d’argent». Besoins apparemment modestes, puisqu’il demandait 20 francs aux dealers pour mettre leur argent au frais dans ses tiroirs et qu’il a touché 45'000 francs de commissions pour les transferts à l’étranger.

Entendu à ce propos dans le cadre de l’enquête conduite par la police, François a tout à coup disparu, du jour au lendemain au printemps 2014. Il allait être retrouvé deux ans plus tard dans le sud de la France à la faveur d’un mandat d’arrêt international. Selon lui, sa fuite n’était pas liée à cette affaire mais à des raisons personnelles. «Du reste, dès que j’aurais purgé la peine que je mérite pour la bêtise que j’ai commise, je retourne en France», a-t-il annoncé à la présidente du tribunal.

Mardi, la cour nord-vaudoise l’a condamné à une peine privative de liberté de 3 ans, pour moitié assortie d’un sursis de quatre ans. Dès lors qu’il a déjà passé 504 jours en détention, il ne lui reste que quelques semaines à purger à l’ombre avant de regagner le soleil de la Côte d’Azur.

* Prénom d'emprunt (24 heures)