Le lac gelé réjouit enfin les plus givrés

Mercredi après-midi, à 15 h, une cinquantaine de personnes profitent de la bande de 50 mètres de long sur environ 20 mètres de large de lac gelé ouverte au public, au Pont, à la vallée de Joux. Si le paysage est idyllique, il faut dire qu’il y fait froid. Très froid même. Moins sept degrés au thermomètre. Mais cette température sibérienne n’a pas découragé les sportifs et les promeneurs les plus téméraires.

C’est le cas de Caroline Vanney et de ses trois enfants, Laetitia, Maxime et Anaïs, qui ont fait le déplacement depuis Cheseaux-sur-Lausanne. «Quand j’ai appris que le lac avait enfin gelé, je n’ai pas hésité longtemps, affirme la mère de famille. En plus, cette excursion était une surprise pour les enfants. C’est la première fois qu’ils voient le lac recouvert de glace.»

À quelques pas de là, les rires de Julie et de Jérémy, tirés sur une luge par leur maman, Aline Chabloz, semblent confirmer que le lac n’a rien perdu de sa magie, malgré le froid mordant. «On est venu en profiter avant que la glace ne fonde, détaille Aline Chabloz. Car avec la météo annoncée pour les prochains jours, il n’est pas sûr que le lac reste gelé longtemps.»

Bernard Voutaz, garde du lac, patine de long en large sur la zone ouverte au public avec un drôle de pic en main. «La glace fait au moins 15 centimètres d’épaisseur, assure-t-il, après y avoir planté son outil. Et cela va tenir. Au moins deux semaines.» Si tout le lac est gelé depuis mardi, sa grande majorité devrait rester inaccessible aux patineurs. «Les gens peuvent s’aventurer sur la vieille glace, détaille Bernard Voutaz. Mais la nouvelle couche reste trop mince.»

Il est donc vivement conseillé d’aller profiter du manteau d’hiver du lac de Joux avant que la pluie et le redoux ne viennent s’en mêler. D’ici là, les plaisanciers, à l’image de la famille Baud qui joue au hockey en ce mercredi après-midi, doivent tout de même faire attention. «On nous a prévenus, avance Sandrine. Si notre puck part plus loin que la zone délimitée par les bâtons de couleur, on ne doit pas aller le chercher.» Prudence, mère de toutes les vertus (24 heures)