Le lancer du drapeau au cœur du yodel

Bois de Chassage, tout près de Lignerolle, en ce lundi ensoleillé mais venteux de fin juin. Portant fièrement le costume traditionnel vaudois, Évelyne Gaillard vient d’assembler les trois parties de son cor des Alpes. Dans cette clairière abritée des caprices d’Éole, elle souffle dans son instrument dont le son grave emplit les alentours. Devant elle, son mari, Étienne, déroule son drapeau suisse et le fait tournoyer au-dessus de sa tête. Le couple peaufine sa prestation en vue de la Fête romande des yodleurs qui se tiendra à Yverdon ce week-end.

Alors que «Le patron de Baugy» joué par Evelyne, 59 ans, prend du corps, Étienne, 60 ans, le regard concentré, se lance dans une série de mouvements qu’il enchaîne harmonieusement avec une facilité déconcertante. L’étendard à croix blanche frôle ses cheveux, descend en lui masquant un court instant le visage, puis glisse sous sa jambe droite, remonte à la hauteur de son «dzepon» noir et passe sous la jambe gauche. Son bras droit accompagne verticalement le bâton qu’il projette haut dans les airs, d’un geste rapide du poignet. Un enfant qui passe par là s’arrête et interpelle son père, tout étonné d’assister à ce spectacle folklorique dans ce cadre idyllique. Le drapeau tourne sur lui-même alors qu’il monte vers le ciel, se redresse en replongeant vers le sol et termine sa course dans la solide main gauche du lanceur. La figure est parfaite, Étienne peut sourire derrière son petit bouc poivre et sel.

Prestation «à domicile»

Samedi en milieu de journée, vers 12 h 55, les Gaillard se produiront au Castrum d’Yverdon. Car dans le cadre de cet événement triennal il n’y a pas que du yodel. Loin s’en faut. Les concours concernent un trio de traditions helvétiques qui comprend cor des Alpes et lancer du drapeau. Le couple aura le plaisir d’évoluer presque à la maison, six ans après leur grande première à la Fête romande de Planfayon (FR), quatre après la Fédérale de Davos. «C’est vrai que jouer ici, chez nous, c’est très important. Surtout pour Étienne, que j’accompagne avec plaisir», sourit Évelyne. Lui apprécie le geste.

Comme il a apprécié qu’elle se mette au cor des Alpes voilà onze ans, une discipline musicale qu’il pratiquait déjà depuis une vingtaine d’années. «On assistait à un concert à Aoste, que j’ai trouvé majestueux. J’ai essayé comme ça, do-mi-sol-do. Et ça m’a plu», raconte celle qui donne désormais des cours après avoir joué pour l’Ensemble romand.

Étienne aussi est venu «sur le tard» à la discipline qu’il présentera ce week-end (en plus de leur duo, il sera en solo au Centre sportif des Isles, vendredi à 17 h, tandis qu’elle jouera à 17 h 30 le lendemain au Castrum). «Le lancer de drapeau, je m’y suis mis plus tard. J’aurais voulu bien avant, mais les cours n’étaient donnés qu’en allemand et ça m’avait découragé», concède-t-il. Il y a huit ans, il s’y essaie quand même avec le drapeau d’un copain, lors d’un concours de cors des Alpes auquel il participe du côté de Nendaz. Il n’arrêtera plus.

Et aujourd’hui c’est bien en français qu’il initie des élèves à cette tradition, à l’Institut agricole de Grangeneuve (FR). D’ailleurs, quelles sont les qualités requises pour arriver à exécuter des figures qui vont jusqu’à propulser le drapeau trois fois plus haut que la taille du lanceur? «D’abord, il faut aimer ça. Ensuite, de la volonté et de la régularité dans la pratique, pour éviter la tendinite, parce que le drapeau – bâton et toile – pèse quand même 1 kilo. Il faut aussi apprendre les différentes positions des mains. Vous voulez essayer?» Volontiers!

Testé pour vous

Expérience faite, il faut d’abord une certaine souplesse dans le poignet et de la force dans le bras, toujours tendu pour tenir le drapeau. Car, si faire tournoyer ce dernier au-dessus de sa tête (figure dite du Salut) n’est pas trop compliqué, il en va tout autrement quand il s’agit de le jeter dans les airs. Après quelques essais infructueux (drapeau qui tombe par terre, voire qui rebondit sur le torse), votre serviteur a tout de même réussi à le rattraper proprement. Enfin, c’est ce qu’a dit Étienne Gaillard, sans doute très tolérant. En revanche, impossible pour moi de le faire passer sous ma jambe, qu’elle soit droite ou gauche, comme moi en l’occurrence. (24 heures)