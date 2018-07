Le logiciel Crésus devient pionnier de l’ère «e-TVA»

Quelques semaines après ses déboires, Epsitec SA peut communiquer une nouvelle réjouissante. En avril dernier, la base de données de la PME vaudoise installée à Yverdon avait été piratée par des cybercriminels, qui avaient détourné les informations de quelque 35'000 clients de l’éditeur des logiciels de gestion Crésus.

C’est donc avec une mine encore plus réjouie que le directeur Pierre Arnaud annonce qu’Epsitec SA est devenue la première société à pouvoir proposer à ses clients un système électronique pour envoyer leurs décomptes de TVA à l’Administration fédérale des contributions (AFC). Bienvenue dans l’ère de l’e-TVA.

«Cette retranscription manuelle entraîne un risque d’erreur et un surcoût pour l’entreprise»

Cette révolution est comparable à celle suscitée par l’arrivée, il y a quelques années, de l’e-banking. «En règle générale, les entreprises assujetties à la TVA transmettent chaque trimestre un décompte permettant à l’AFC de les taxer», explique Pierre Arnaud. Un document rempli à la main sur un formulaire papier, soit en saisissant en ligne les montants calculés au moyen d’un logiciel comptable. «Cette retranscription entraîne inévitablement un risque d’erreur et un surcoût pour l’entreprise et l’AFC», reprend le directeur.

Ce système d’e-TVA voulu par l’AFC est donc possible via le logiciel Crésus Comptabilité développé par Epsitec. «La saisie manuelle devient superflue car le logiciel se charge de tout: calcul de la TVA, production du décompte et génération du fichier destiné à l’e-TVA.» (24 heures)