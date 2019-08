Le monde muséal n’avale pas le départ de France Terrier

Dix personnalités ont pris la plume pour manifester leur étonnement suite à l’annonce du départ prochain de France Terrier, la directrice-conservatrice du Musée d’Yverdon et région (MY). Officiellement, selon François Menna, président de son conseil de fondation, il s’agit d’une décision volontaire. France Terrier, elle, restait plus floue: «Nous nous séparons, comme on dit».

Dans une missive adressée au courrier des lecteurs de «24 heures» il y a quelques jours, les signataires ne se contentent pas des premières explications et sous-entendent, entre les lignes, que la directrice ne serait pas partie de son propre chef. Tous la connaissent pour avoir déjà travaillé avec. Dans l’ordre: Catherine Saugy, ancienne conservatrice du Château de La Sarraz et ancienne collaboratrice scientifique du Musée historique de Lausanne, Patrick Auderset, historien et membre de l’Association des Amis du Musée d’Yverdon et région (AMY), Justin Favrod, coéditeur de «Passé simple», mensuel romand d'histoire et d'archéologie, Dr Marc-André Haldimann, ancien conservateur en chef du Département d'archéologie, Musée d’art et d’histoire de Genève, Béatrice Lovis, historienne de l’art, Marc-Antoine Kaeser, directeur du Laténium et professeur titulaire à l’Université de Neuchâtel, Daniel de Raemy, historien des monuments et ancien président et membre d’honneur de l’AMY, Annick Voirol Reymond, archéologue et ancienne collaboratrice scientifique du Musée d’Yverdon et région, Laurent Tissot, professeur émérite de l’Université de Neuchâtel, en Histoire contemporaine, et, enfin, l’archéologue Sonia Wüthrich, membre de l’AMY.

Un engagement sans faille

«Les petits musées sont souvent riches de leurs seules collections, d’un grand intérêt, et confrontés à un défi de taille: comment suivre les directives du Conseil international des musées (ICOM) quand les moyens manquent sur tous les plans? Ce défi, France Terrier n’a pas hésité à le relever lorsqu’elle a commencé sa carrière au Musée d’Yverdon (ndlr: il y a 27 ans), assure le collectif. Pour avoir travaillé avec elle sur l’un ou l’autre des nombreux projets qu’elle a mis en œuvre, nous savons qu’elle a multiplié les efforts, s’est engagée sans faille, avec pour seuls objectifs: faire connaître et reconnaître l’intérêt des collections, qui constituent un patrimoine d’exception pour la région du Nord vaudois, les enrichir au gré des trouvailles et acquisitions, documenter, inventorier, conserver dans des dépôts adéquats (inaugurés il y a peu), pour chaque projet chercher des fonds, faire du Musée d’Yverdon et région celui de tous les habitants, le faire rayonner si bien qu’il est devenu une référence au sein des musées vaudois.»

Toujours selon les signataires, France Terrier pourrait donc être citée en exemple pour son art d’appliquer les directives de l’ICOM. «L’article (de «24 heures», ndlr) cite les éloges du conseil de fondation, la directrice nous a parlé récemment de projet d’exposition et elle s’en irait? Quelque chose nous échappe. Cela ressemble à un élan brisé. Qui risque fort de mettre en péril le patrimoine du Nord vaudois.»

Contactée, Catherine Saugy assure que cette lettre a été faite en totale indépendance. «La nouvelle de son départ nous a laissés perplexe, confie l’ancienne conservatrice du Château de La Sarraz. Plutôt que de chacun réagir dans notre coin, nous avons décidé de le faire ensemble. France Terrier n’a rien à voir avec cette démarche, elle est d’ailleurs en vacances.»

La directrice-conservatrice du MY n’a pas pu être jointe. De son côté, le directeur de son conseil de fondation ne change pas de discours. «C’est un départ volontaire, insiste François Menna. Nous avons été les premiers surpris de sa décision. Nous ne nous y attendions pas.» Il indique que le poste de France Terrier sera bientôt mis au concours, «probablement à l’automne».