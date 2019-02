Le moulin de ville qui voudrait prendre la clé des champs

Dans la nuit du 1er février 2018, le Moulin d’Yverdon partait en fumée. Depuis, peu de choses ont changé sur place. Les décombres ont été sécurisés, déblayés, mais le site s’apparente encore à une plaie béante au milieu de la rue Cordey, un axe très emprunté du centre d’Yverdon. Est-ce à dire que rien ne bouge? Bien au contraire. Déjà parce que l’huilerie épargnée par les flammes tourne à nouveau à plein régime cette année, comme au printemps dernier. Et surtout parce que l’on s’active en coulisses pour que la société centenaire se relève de ce coup du sort. Point de situation.

Mise à l’enquête

De toute évidence, le moulin quittera le centre-ville où il était installé depuis 1901. La société coopérative du Moulin d’Yverdon souhaite poursuivre ses activités en périphérie. Elle a mis à l’enquête publique une demande d’implantation au chemin du Pré-Neuf 7, entre la route de Sainte-Croix et Le Bey. Deux oppositions ont été déposées par des voisins directs, que la Municipalité devra traiter. La hauteur du silo prévu (18,5 m) déroge à la limite (12 m) fixée par le règlement communal: elle est contestée.

«Mais ce même règlement permet à la Municipalité d’accorder des dérogations en zone d’activités quand les dépassements sont rendus nécessaires pour le bon fonctionnement du projet mis à l’enquête», explique Raphaël Dal Pont, du Service de l’urbanisme. L’un des opposants craint en outre que le bâtiment ne porte préjudice à la production des panneaux solaires qu’il vient d’installer. Et l’autre s’inquiète des accès au moulin. «Nous allons discuter de tout cela prochainement avec notre ingénieur, relève Jean-Daniel Cruchet, président du conseil d’administration (CA) du Moulin d’Yverdon. Mais il faut savoir qu’il s’agit de volumes maximaux. Les dimensions seront sans doute réduites. Les résultats d’une analyse du sous-sol que nous devons effectuer nous permettront peut-être de descendre davantage dans le sol et donc de diminuer la hauteur du silo en surface.»

Le projet

En périphérie, le moulin prendrait place sur une parcelle de 3000 m2. Le bâtiment, qui s’étendrait sur 1200 m2 environ, se composerait de trois corps: une partie machinerie et une autre qui abriterait des locaux pour l’administration, un magasin et l’huilerie. Tous deux seraient séparés par l’espace stockage et le silo.

La décision attendue

Outre les questions liées aux oppositions, le projet voit également une échéance importante se dresser devant lui. Le 20 février, les sociétaires réunis en assemblée seront appelés à se prononcer sur la reconstruction du moulin, telle qu’elle est imaginée par le conseil d’administration. Aujourd’hui la société produit 1500 tonnes de farine. Afin de rentabiliser l’investissement à consentir pour le nouveau moulin, le conseil d’administration estime qu’il faudrait presque doubler cette quantité. «L’assemblée pourrait estimer que le projet est trop ambitieux et que nous ne pouvons pas nous le permettre. Il sera peut-être nécessaire de recapitaliser et les sociétaires pourraient refuser…» Si tel était le cas, le président affirme que le CA passerait à autre chose.

Un plan B?

Un non de l’AG pourrait mettre fin aux activités locales du moulin. «Il faudra évidemment en discuter, mais nous n’avons pas vraiment de solution de rechange.» La société pourrait être dissoute. Ou alors, le blé pourrait être acheminé vers le moulin d’Utzenstorf (BE). «La directrice est prête à prendre en charge des blés du Nord vaudois pour les transformer en farine. Mais pour moi, il ne peut s’agir que d’une solution provisoire.»

L’avenir du site de Cordey

Quoi qu’il arrive se pose la question du site de l’ancien moulin. La parcelle sera vendue et l’argent pourrait servir à financer la reconstruction au Pré-Neuf. Située stratégiquement, elle ne devrait pas avoir de peine à trouver acquéreur. «Des personnes se sont déjà manifestées.» Le souci serait alors de pouvoir reloger l’huilerie en attendant l’inauguration du nouveau site. Jean-Daniel Cruchet se veut là aussi confiant: «Nous devrions pouvoir conclure un partenariat avec un autre site de production d’huile de noix.» (24 heures)