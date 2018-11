Le nouvel Hôtel du Lac sera vitré et ouvert au public

Une cinquantaine de chambres et une quinzaine d’appart-hôtels dans un nouvel édifice de six niveaux, soit 1,5 étage de plus qu’actuellement, rayonnant à 360 degrés sur la place Nova-Friburgo d’Estavayer-le-Lac. Tel pourrait être le futur visage de cette presqu’île qualifiée de stratégique par les autorités communales en termes de développement touristique, ont appris les conseillers généraux d’Estavayer, réunis lundi soir à Vuissens. Devisé à 15 millions de francs, le projet a été monté par Franco Rubin et Daniel Grosso, deux Staviacois actifs dans les milieux de la construction et motivés à redonner vie à cet endroit. Il serait financé par l’avocat et promoteur Damien Piller, via sa société Anura.

«Nous ne sommes pas satisfaits de l’utilisation actuelle de cet endroit, et le Conseil communal (ndlr: Municipalité) a été séduit par ce dossier, qui se veut ouvert au public et dont le financement est garanti», ont présenté le syndic, André Losey, et son collègue Éric Chassot, lors d’un point presse organisé dans l’après-midi.

«Les futurs propriétaires des appartements seront contraints de les mettre en location quand ils ne seront pas là, pour éviter les lits froids»

Point crucial aux yeux des édiles, le projet respecte la volonté de la population de maintenir un large accès au public sur la place, de garantir l’accès au débarcadère et de sauvegarder les anciennes baraques de pêcheurs. Ouvert au public avec un restaurant au rez-de-chaussée et des salles de séminaires, le nouvel édifice le sera aussi en terrasse, où il proposera une piscine et un espace bien-être. «Les futurs propriétaires des appartements seront contraints de les mettre en location quand ils ne seront pas là, pour éviter les lits froids», a précisé Damien Piller.

Avec son intention de signer un nouveau droit distinct et permanent (DDP, anciennement droit de superficie) sur ce secteur, Estavayer sonne le glas des précédents projets imaginés sur le site ces dernières années. Pour rappel, la Commune avait entamé un bras de fer avec la société Hôtel du Lac et Restaurant du Débarcadère SA l’été dernier en résiliant le DDP les liant. Conclue en 1959 pour une durée de nonante-neuf ans, la transaction obligeait notamment les bénéficiaires à maintenir le bâtiment et à assurer son exploitation. «Ce lieu symbolique (voir ci-dessous la photo prise par Jean-Paul Guinnard) est à l’abandon depuis trop longtemps. Il est temps de le réhabiliter», commente André Losey.

Sans attendre la décision du tribunal, qui devra déterminer le montant de l’indemnisation due à la SA pour la reprise des biens, Estavayer a donc décidé d’aller de l’avant dans le dossier parallèle de réalisation du nouvel l’établissement à construire. Un projet de plan d’aménagement de détail (PAD) a ainsi déjà été soumis au Canton pour étude. Si tout se passe bien, les enquêtes pourraient être lancées dès l’an prochain et la mise en exploitation à l’été 2021. (24 heures)