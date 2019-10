Le pasteur aurait dû vérifier l’âge de son partenaire sadomasochiste

Le Tribunal régional de Boudry (NE) a condamné mercredi un pasteur vaudois dans une affaire hors norme, portant sur des accusations d’actes sexuels sur un enfant. Le prévenu, ancien pasteur et aumônier de jeunesse dans le canton de Vaud, faisait face à la justice pour avoir eu, en 2016, des pratiques sadomasochistes avec un jeune rencontré sur un site gay. Âgé de 15 ans à l’époque, celui-ci n’avait pas atteint la majorité sexuelle de 16 ans.

L’affaire posait bien des questions, en particulier du fait que l’adolescent avait menti sur son âge, aussi bien avant que pendant ses rencontres avec l’accusé. Tous deux étaient entrés en contact sur le site Planetromeo.com, où le profil du jeune homme indiquait qu’il avait 20 ans et un penchant pour les pratiques sadomasochistes. Au cours de trois rendez-vous au moins, tous dans le canton de Neuchâtel, le pasteur s’est livré à des pratiques de domination sur son partenaire.

«Pas là pour boire le thé»

Alors que le Ministère public avait demandé l’acquittement, le tribunal est arrivé à une conclusion différente, mais non moins nuancée. Le juge, Laurent Margot, a en effet retenu l’accusation d’actes d’ordre sexuel avec un enfant, tout en estimant qu’ils avaient été commis, non pas intentionnellement, mais par négligence. Autrement dit, le pasteur n’a pas fait suffisamment d’efforts pour s’assurer que son partenaire avait l’âge légal. «Au vu de la nocivité qu’auraient ces pratiques pour un enfant, un adulte expérimenté aurait dû prendre des précautions particulières», a-t-il appuyé.

Comme le procureur, l’avocate du pasteur, Me Noémie Reber Dubois, a avancé plusieurs arguments pour défendre que l’erreur sur l’âge était inévitable. L’accès au site de rencontre était interdit aux moins de 18 ans et le jeune homme, barbu à l’époque, paraissait plus âgé. Tous deux ont également relevé que dans le milieu sadomasochiste, il était habituel de chercher la discrétion et de poser peu de questions. «On n’est pas là pour boire le thé, mais pour fouetter et se faire fouetter», a notamment avancé la femme de loi.

«Si l’on est conscient que l’on se rapproche de la limite d’âge légal, on ne peut pas se contenter de poser la question, a néanmoins tranché le président. En l’espèce, le prévenu a lui-même expliqué qu’il était attiré par les jeunes hommes dès qu’ils sont pubères.» Le pasteur aurait aussi dû se montrer particulièrement vigilant sur un site de rencontre où l’âge des membres n’est pas contrôlé et où, de son propre aveu, tout le monde ment. En tant qu’ancien aumônier de jeunesse, il était en outre bien placé pour savoir que l’apparence d’un jeune n’est pas toujours le reflet de son âge.

Pour les faits retenus, l’homme d’Église écope d’une peine de 90 jours-amendes à 120 francs, assortis d’un sursis de 2 ans. La peine est atténuée pour une qualification des faits atténuée, a indiqué le président du tribunal. Le pasteur devra en outre verser une indemnité pour tort moral de 3000 francs à la victime. Le président a relevé que ce montant était limité du fait que le jeune homme s’était montré consentant et était probablement retourné sur le site de rencontre à la recherche de nouvelles relations sadomasochistes.

Pédopornographie écartée

Dans ce procès, deux autres accusations ont été rejetées. Les actes sexuels sur une personne incapable de discernement et de résistance n’ont ainsi pas été retenus, car bien que le jeune homme soit atteint de retard mental, le tribunal a considéré que cette déficience était légère et ne l’avait pas empêché de rechercher activement cette relation.

L’homme d’Église était également inquiété pour des images pédopornographiques retrouvées sur son ordinateur. Il niait les avoir téléchargées. Le tribunal lui a accordé le bénéfice du doute, retenant que des images contenues sur un site pornographique visité pouvaient se retrouver dans le cache d’un ordinateur même sans avoir été visionnées. Sur des milliers d’images analysées, le juge a en outre relevé que seules 43 montraient des enfants, et que le pasteur n'avait pas effectué de recherches en ligne à caractère pédophile.

À la sortie de l’audience, l’avocate du prévenu ne s’est pas prononcée sur un éventuel recours. Quant à l’avocat du jeune plaignant, Me Oscar Zumsteg, il a d’emblée annoncé qu’il ne ferait pas appel. «Nous sommes très satisfaits par ce verdict qui réunit à nouveau la justice et la morale. Nous voulons maintenant tourner la page.»