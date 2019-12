Le patrimoine d'Orbe érigé en monument

On en saura enfin un peu plus sur l’histoire des maisons d’Orbe et de leurs vieilles pierres. Mardi, les historiens de l’architecture ont présenté au public le dernier volume des «Monuments vaudois», le 9e opus d’une série d’ouvrages encore peu connue. Rédigée en partie par des étudiants de l’Université de Lausanne, elle vise à vulgariser les études spécialisées consacrées au patrimoine bâti local. «Il existe une importante littérature «grise», avance Dave Lüthi, professeur en histoire de l’art et doyen de la Faculté des lettres. Ce sont des études commandées par l'administration et qui sont peu connues. Notre but est de les rendre publiques car beaucoup de villes, comme Orbe, n'ont pas encore d’ouvrages consacrés à leur patrimoine bâti, qui est souvent d'importance nationale.»

C’est peu dire. Orbe détient 17 bâtiments d’importance nationale, selon les Monuments historiques, sans compter ceux que les amoureux du domaine aimeraient bien faire classer, histoire qu’ils soient davantage protégés. Entre les lignes, on devine d’ailleurs le message, les spécialistes s’intéressent au coin: Orbe a connu d’importants travaux sur ses bâtisses (l’ancienne Clinique Venel, l’Hôtel de Ville, le mur du château…) et s’apprête à en vivre d’autres. Citons les anciens moulins Rod, visés par un projet du groupe Orllati, et le temple, qu’il s’agira de restaurer. «Il y a une part de hasard, explique Dave Lüthi. Par contre, on espère susciter l’intérêt en général et celui d’autres chercheurs.»

Proche de l’impératrice

Orbe détient à les lire des petites merveilles. Le manoir de Montchoisi, près de Boscéaz, aurait des traits communs avec la Malmaison des Bonaparte. Et pour cause, la femme de l’empereur, Joséphine de Beauharnais, qui s’y est d’ailleurs arrêtée, était très proche de la propriétaire des lieux, Constance d’Aumale, épouse du capitaine du régiment d’Yverdon.Plein centre, l’Hôtel de Ville, qu’on ne remarque même plus, est en fait l’amalgame entre le projet d’un Français, qui s’est inspiré de l’Hôtel-Dieu de Lyon, et d’un féru d’architecture de Grandson. Pour faire des économies, Orbe renonce toutefois à raser les maisons voisines et condense sa majestueuse construction de prestige sur ses anciennes halles. On renonce de même aux sculptures allégoriques prévues au sommet de la façade, trop liées au goût des Lumières pour plaire aux Bernois. Sans surprise enfin, les spécialistes insistent sur l’importance des anciens moulins, rares voire uniques témoins en Suisse d’une histoire industrielle remontant au Moyen Âge.

Résolument antinumérique, mais scientifique et sérieuse, la démarche a de l’avenir, assurent les universitaires. «L’idée est de toucher le public en passant par les bâtiments qu’il connaît, d’utiliser des thèmes fédérateurs ou d’aborder des sujets qui sont parlants, ajoute Dave Lüthi. Il y a un intérêt et un lectorat pour ça, en dehors des Journées du patrimoine.»