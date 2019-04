Le percement d’un tunnel échauffe les esprits

Les députés ont voté haut la main, mardi, une série de crédits liés à la mobilité des Vaudois – touchant à la route, aux parkings d’échange, aux transports publics et aux vélos. Seul l’un de ces objets a suscité un vif débat: le percement d’un tunnel de 180 mètres peu avant la localité de Sainte-Croix. L’étude coûtera 2 millions de francs et concernera toute la route cantonale, dont il s’agit, notamment, de rénover les murs de soutènement, usés, d’élargir et de refaire la chaussée par endroits. L’ultime lacet de la fameuse montée de Sainte-Croix, particulièrement accidentogène vu sa configuration, serait abandonné au profit d’un tunnel passant sous le hameau du Château (voir l'infographie ci-dessous).

Pour voir l'infographie en grand, cliquez ici.

C’est le Vert Christian van Singer qui a sonné la charge contre cette idée. Son raisonnement? Avant de dépenser au bas mot 5 millions de francs pour un tunnel, il faudrait d’abord limiter la vitesse à 50 km/h sur ce passage délicat, et voir si cela ne suffit pas à réduire le nombre d’accidents. «Abaisser ainsi la vitesse n’augmente le temps de trajet que de 22 secondes», a-t-il plaidé. L’écologiste pointe une erreur dans le rapport de majorité de la Commission des infrastructures, où il siège. Il y est écrit que le gabarit de la route à cet endroit ne permet pas aux véhicules de se croiser. «Je me suis rendu sur place et j’ai constaté que c’est faux.»

L’affirmation a rouvert un vieux débat au Grand Conseil: le rôle de la commission permanente, qui traîne la réputation d’être une simple chambre d’enregistrement des projets gouvernementaux, gobant tout ce qu’affirment les ingénieurs de la DGMR, la Direction générale de la mobilité et des routes. «Certes, il fut un temps où la commission se rendait sur place très souvent et passait la moitié de ce temps au restau, mais aujourd’hui, elle ne se déplace plus, a regretté le PLR Philippe Vuillemin du haut de sa longue expérience parlementaire. Il ne faut pas se laisser impressionner par le personnel de l’État, qui lui seul sait et vous prie de débourser l’argent.»

Plusieurs commissaires ont défendu leur travail, comme le socialiste Alexandre Rydlo: «Nous posons des questions aux collaborateurs et les réponses sont circonstanciées. Mais nous ne sommes pas des spécialistes, nous n’avons pas les compétences pour évaluer un travail d’ingénieur.»

La discussion a aussi pris une tournure géopolitique avec la montée au front des députés nord-vaudois jouant la carte de la périphérie mal dotée et soulignant l’importance de ce «cordon ombilical» qui relie le balcon du Jura au reste du canton. «Nos emplois, notre économie en dépend», a dit l’UDC Yvan Pahud, élu de Sainte-Croix. Quelque 5550 véhicules transitent chaque jour par là. Beaucoup de frontaliers, des poids lourds, des convois agricoles… Dix accidents par an y sont recensés, la plupart dans le fameux lacet.

Équilibrisme

Chef du groupe Vert, l’Yverdonnois Vassilis Venizelos s’est lui-même livré à un grand écart, soutenant le projet que combattait son camarade van Singer, tout en répétant – il l’avait déclaré en préambule d’un autre crédit – que tout investissement dans les infrastructures routières devait être questionné à l’aune de l’urgence climatique et des priorités que celle-ci impose. Cette logique a d’ailleurs amené le groupe Ensemble à Gauche à voter contre l’idée du tunnel. Et ils se sont révélés être le seul groupe politique à défendre cette position.

L’écrasante majorité du plénum a finalement accepté le crédit. Avant cela, la présidente du Conseil d’État, Nuria Gorrite, a rappelé que 26 variantes pour sécuriser ce passage avaient été analysées par son service. Pas celle d’une limitation de vitesse, car «il ne suffit pas de la décréter pour qu’elle soit respectée. Et la pose de chicanes ou de gendarmes couchés n’est pas adaptée vu le trafic poids lourd et les interventions de déneigement, fréquentes l’hiver.» Quant au travail de la commission, elle est, selon elle, comme pour toute commission permanente, «un travail en compréhension technique, pas en posture politique». (24 heures)