Le piqueur de ruches s’est finalement fait pincer par la police

La police a élucidé, en tout cas en partie, la mystérieuse série de vols de ruches qui frappait le canton, principalement la Broye et le Nord vaudois. Entre avril et la fin de l’été 2016, puis début 2017, une cinquantaine de vols avaient au total été répertoriés. Le préjudice pour les professionnels et les amateurs peut être estimé à plus de 50'000 francs . De mémoire d’agent, ce serait la plus importante affaire du genre ces dernières années.

Finalement trahi «par une série d’indices, des erreurs de sa part et des soupçons», croit savoir le milieu apicole, le suspect a avoué une partie des vols suite à son arrestation en avril dernier. Un gendarme et un inspecteur de la Sûreté étaient sur ses traces. Il s’agirait d’un apiculteur de la région, entre le Nord vaudois et la Broye. Entendu par le procureur, il attend, en liberté, son passage en justice. À ce jour, le matériel volé n’a pas encore été restitué aux lésés.

Fortement secoués par la série de larcins, les apiculteurs vaudois ne se disent toutefois qu’à moitié rassurés. Et pour cause. «On ne sait pas s’il y a quelqu’un d’autre, témoigne Franck Crozet, inspecteur cantonal des ruchers et apiculteur à Daillens. Un de mes collègues s’est aussi fait voler plusieurs ruches il y a 15 jours: ça continue et ça peut être n’importe qui.» Il pourrait s’agir de vols commandés, ou encore de vols depuis l’étranger, selon les professionnels.

50, c'est le nombre approximatif de ruches dérobées entre 2016 et 2017. Le prix d’une ruche pleine se monte à 1 millier de francs.

Les mobiles du voleur d’abeilles et de matériel en série restent de même assez flous. Il semblerait qu’il n’espérait pas en tirer profit. «Il n’est pas entré dans le détail sur ses motivations», indique Arnold Poot, chargé de communication de la police cantonale. C’est-à-dire? «Ce doit être quelqu’un d’un peu perdu», imagine un autre apiculteur.

Les vols de ruches, un véritable fléau en augmentation depuis plusieurs années, ont poussé les apiculteurs à s’organiser et à surveiller leurs installations. Il y a les sangles et les chaînes autour des ruches, et, surtout, on peut désormais placer des puces GPS à l’intérieur des cadres ou des caméras dissimulées ou affichées autour des ruchers. «En sachant qu’on ne peut pas en mettre partout, soupire Franck Crozet. Le pire, c’est les dégâts que ça fait dans ce monde d’amateur. Il n’y a pas que l’argent, ça touche notre passion!» Et parfois les abeilles. «Là, le dernier vol en date, c’était lors des grands froids, poursuit-il. Il suffit d’un choc, la reine tombe et elle meurt.»

«Souvent ces vols interviennent à la fin de l'hiver, enchaîne, à Orbe, l'inspecteur Brahim Ajvazi. Déjà que c'est dur sentimentalement, c'est le moment où on se remet des pertes de l'hiver. Et paf, on se fait voler celles qui ont survécu. C'est affreux.»