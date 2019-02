Le quartier des Moulins aura ses terrains de sport

Après plusieurs années d’attente, l’Association des jeunes du quartier des Moulins pourra enfin jubiler. En effet, en 2009, elle demandait à la Municipalité, via une pétition, la création d’un terrain de foot synthétique dans son quartier, comme il y en a déjà ailleurs sur le territoire yverdonnois. La Ville, qui avait répondu favorablement à cette demande, a annoncé lundi dans un communiqué que la construction d’un équipement sportif de type multisports était sur le point de débuter. Le projet fait suite à un crédit d’investissement de 300'000 francs voté par le Conseil communal.

Concrètement, ce futur espace situé sous le viaduc autoroutier proposera deux terrains de sport de 200 m2 chacun. Le premier, dédié aux pratiques du basketball traditionnel et 3x3, sera revêtu de bitume. Le second, dédié à la pratique du football, sera tapissé d’un gazon synthétique. Suite au feu vert de l’Office fédéral des routes (OFROU), les travaux de construction et d’aménagement pourront débuter à la fin du mois. Ils s’étaleront jusqu’en mai. D’ici à cet été, le secteur se verra ainsi doté d’un espace dédié à l’activité sportive et à la rencontre sur une surface d’environ 650 m2 au total. L’ajout de deux mâts d’éclairage public permettra également une utilisation en soirée.

«Ce type d’équipement joue un rôle pédagogique majeur et constitue une aire de loisirs indéniablement attractive, estime la Municipalité. Outre sa polyvalence, il demeure simple, résistant et bien plus facile à réaliser et à entretenir qu’un terrain de sport ordinaire.»

Par ailleurs, la Ville voit en ces équipements multisports des lieux de rencontres privilégiés et de véritables outils d’intégration: «Ils offrent à leurs utilisateurs, jeunes et moins jeunes, l’opportunité de pratiquer des activités sportives variées tout en les sensibilisant aux valeurs essentielles telles que le respect d’autrui, des règles de jeu et des biens.» La Municipalité ajoute qu’«elle a toujours eu à cœur de proposer aux jeunes des structures leur permettant de se développer et de se divertir». Face à une demande grandissante, elle s’est engagée dans son plan directeur du sport et de l’activité physique à promouvoir le sport sous toutes ses formes. L’installation de l’équipement multi­sports au quartier des Moulins s’inscrit donc pleinement dans cette démarche. (24 heures)