Le référendum sur la place d'Armes n'aura pas lieu à Yverdon

Les Yverdonnois ne voteront pas sur le parking souterrain de la place d’Armes, projet de la législature qu’on ne présente plus. En un mois, le comité référendaire devait récolter près de 3000 signatures valables, soit 15% du corps électoral.

Le comité militant a déposé jeudi, dernier jour du délai imparti, quelque 1300 signatures. Un geste symbolique donc. «On espère que la Municipalité en tiendra compte. Avoir réuni ces signatures, créé un engouement et un débat en période de vacances et sans soutien financier ou de distribution, c’est déjà beaucoup», a lancé en substance Marie-Pascale Le Bé, ancienne enseignante au collège voisin de la place, et membre du comité référendaire. Ils demandent un débat large, notamment portant sur la circulation liée au projet («On va doubler le trafic sur la rue des Remparts»), ses coûts («seuls nos enfants verront le prix final») et le contexte («on vote l’urgence climatique et Yverdon discute sur le nombre de voitures à mettre au centre-ville»).

Côté partisans du projet, on oscille entre fierté non dissimulée, et prudence prophétique. La municipale de l’Urbanisme, la PLR Gloria Capt, se garde notamment de tout triomphalisme. «C’était une étape, mais il en reste encore d’autres dans ce dossier. On peut en déduire qu’il y a un soutien pour ce parking, sinon les gens auraient effectivement signé en masse. On peut avoir sa propre philosophie en termes de mobilité, mais on voit que plus personne ne veut de parking en surface, et surtout ici sur la place d’Armes. N’importe quoi serait mieux en l’état.»

Les désormais ex-référendaires parlent de lancer un mouvement citoyen fédérateur avec la complicité de l’ancien parti Solidarité et Écologie. Ils n’excluent ni une entrée au Conseil communal lors des prochaines élections, et encore moins une nouvelle tentative de référendum lorsque le plénum se prononcera sur le réaménagement de surface, le futur cœur d’Yverdon.

(24 heures)