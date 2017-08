Le règlement de protection des arbres est remis à l’enquête par Moudon

Pour la seconde fois de l’année, la Commune de Moudon soumet à l’enquête publique, jusqu’au 10 septembre prochain, son nouveau règlement de classement communal sur les arbres. Le document doit remplacer l’ancien plan de classement, qui répertoriait tous les arbres protégés. Il date de 1975 et n’a pas été mis à jour depuis. «En janvier dernier, nous proposions une nouvelle approche pour classer tous les arbres de plus de 20 centimètres de diamètre mesuré à une hauteur de 1,3 mètre du sol», explique la municipale Michèle Pidoux-Jorand, en charge du dossier.

Diverses oppositions durant la procédure, ainsi que trois amendements déposés devant le Conseil communal début mai, ont contraint les autorités à revoir leur projet. «Le premier amendement demandait d’augmenter le diamètre minimal à 30 centimètres, toujours à une hauteur de 1,3 mètre du sol, poursuit l’édile. Le second proposait d’exclure les exploitations agricoles de la procédure, et le troisième de laisser une marge de manœuvre pour les abattages d’urgence». Naturellement, le dossier est donc repassé dans les mains du Service cantonal des forêts, de la faune et de la nature.

«Le Canton soutient le premier amendement, tandis que la loi cantonale prévoit déjà le cas de figure d’un abattage d’urgence pour raison sanitaire. Par contre, il n’est pas possible d’exclure la zone agricole de notre règlement, mais la loi cantonale précise que les branches de production agricoles comme les arbres fruitiers ou les noyers ne sont pas concernés par le règlement», poursuit la municipale. L’entier du dossier doit donc repasser par une consultation publique. Le Conseil communal devra à nouveau se pencher sur ces nouvelles modifications.

Avec l’entrée en vigueur du nouveau règlement, un affichage de vingt jours au pilier public sera toujours nécessaire pour obtenir le droit d’abattre un arbre. Diverses mesures compensatoires peuvent être demandées, notamment sous forme de plantation de nouvelles essences. Si le reboisement n’est pas possible, la Municipalité peut exiger une taxe compensatoire, allant de 100 à 1000 francs, en fonction de la coupe. Enfin, tout propriétaire qui passerait outre une demande officielle risque une amende pouvant grimper jusqu’à 20'000 francs. (24 heures)