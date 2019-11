Le renouveau du centre-ville de Moudon est lancé

D’un côté, les pelleteuses pourront prochainement se mettre en action pour revoir totalement l’avenue de Lucens, l’accès aux écoles et la rue Grenade. De l’autre, la requalification de l’ancien site des Fonderies de Moudon est enfin lancée. Réuni mardi, le Conseil communal a validé deux crédits d’investissement qui lancent la grande mue du centre-ville de la localité broyarde. Le premier se monte à 3,6 millions de francs pour divers aménagements routiers et de canalisations à l’entrée de la cité depuis Lucens. Plus modeste, le second, chiffré à 78'000 francs, permettra de financer une étude préliminaire aux travaux prévus aux fonderies, en partenariat avec Von Roll FMG Immobilière AG, propriétaire du site.

«Même si la Commune n’est pas propriétaire, le Conseil communal a bien compris que le développement de Moudon passera par les anciennes fonderies. La commune n’a plus beaucoup de surfaces disponibles pour des emplois, alors que l’on parle ici de quelque 400 postes de travail potentiels, sans compter de nouveaux habitants», souriait la syndique, Carole Pico, à l’issue de la séance. À l’unanimité, le Législatif a adoubé ce partenariat public-privé, pour lequel la Commune devra notamment coordonner les travaux avec ses projets d’interface multimodale de la gare et de réaménagement de la jonction nord de la route cantonale.

Déclasser, raser, dépolluer

Depuis plusieurs mois, Von Roll a lancé le projet MOUVE (Moudon Vert) sur sa friche industrielle de quelque 50'000 m2. L’ancien fleuron de l’industrie moudonnoise a fait faillite en 2013. Depuis, même si quelques entreprises y développent leurs activités, les lieux font peine à voir. Pour leur redonner de l’éclat, il faudra déclasser, raser et dépolluer. Le crédit voté doit permettre d’évaluer les pistes à suivre, avant un crédit d’étude, puis la réalisation sur dix ans, dès 2025. «À ce stade, l’idée est de maintenir une vocation industrielle à la partie nord du site, du côté de Lucens, et d’affecter la tour et le centre du secteur en zone mixte, permettant l’implantation de logements et d’entreprises ou commerces et de développer l’habitat au sud, près de la gare», a expliqué la syndique.

Un potentiel de 160 à 190 habitants et de 440 emplois est évoqué. Le centre collecteur de la Société d’agriculture pourrait aussi être relocalisé sur place avec un prolongement de la ligne ferroviaire pour créer une plateforme rail-route, utile pour le chargement des betteraves par exemple.

Zone de rencontre au centre

À peine plus loin, le chantier de l’avenue de Lucens et de la rue Grenade n’attendra pas 2025. Le crédit de 3,6 millions de francs pour la réalisation de cette première étape du réaménagement du centre-ville a été largement validé. Cela même si le dossier fait encore l’objet de discussions avec le Canton avant sa mise à l’enquête, selon la municipale Michèle Pidoux-Jorand.

La démarche fait suite à l’étude du bureau De Perrot pour redynamiser le centre en le rendant plus convivial. Outre des travaux de canalisations, le projet prévoit l’instauration d’une zone 30 km/h et d’une zone de rencontre (20 km/h) à proximité de l’Hôtel de Ville, avec suppression des trottoirs pour renforcer la notion de priorité aux piétons.

La démarche va de pair avec d’autres dossiers suivis par l’Exécutif. «L’étape 2 de ce réaménagement concerne la rue du Temple et la Grand-Rue jusqu’à la Grenette», précise le municipal Jean-Philippe Steck, également concerné. Prévue à l’horizon 2022-2023, cette seconde phase est chiffrée à 3,5 millions actuellement. Il s’agira alors de prioriser les investissements. Car la Commune devra encore restaurer le pont Saint-Éloi et concrétiser le remodelage de son interface de la gare.