Le sort de la ferme de la Prise Zacharie paraît scellé

Située hors zone à bâtir, sur les hauteurs de Concise, la Prise Zacharie avait été soumise à des travaux en 2006 par son propriétaire, sans qu’il les ait préalablement mis à l’enquête. Quel avenir pour cette ferme? Pour le Service du développement territorial (SDT), elle n’en a pour ainsi dire pas. Après de longues années de statu quo, ce dossier aussi délicat que médiatisé est revenu sur le sommet de la pile du côté du Canton. En conséquence, la bâtisse devrait être prochainement «remise en état», ainsi que cela a été signifié à Édith et Francis Jaquet, le couple qui l’habite. Autrement dit, les transformations effectuées illégalement voilà douze ans doivent être démolies, ce qui, de fait, contraindra les occupants septuagénaires à aller voir ailleurs. Francis Jaquet semble toutefois vouloir y croire encore, s’accrochant à son petit coin de paradis surplombant le lac.

Travailleur acharné, il n’avait jamais été propriétaire avant d’acquérir, au début des années 90, cette ferme érigée en 1806. Les choses se seraient-elles passées différemment si cet ancien municipal avait fait les choses dans les règles de l’art au moment de retaper la bâtisse pour s’y installer? «Nous n’aurions pas délivré d’autorisation», coupe Pierre Imhof, chef du SDT. C’est que cette maison est située hors de la zone à bâtir. «Seules les constructions et installations nécessaires pour une activité agricole, viticole, ou imposées par leur destination, peuvent être autorisées en zone agricole», reprend Pierre Imhof. Reste que la Prise Zacharie existait avant l’introduction d’une loi sur l’aménagement du territoire. Elle devrait donc bénéficier de la situation acquise. «Sauf qu’elle n’a pas été continuellement occupée et qu’elle n’était plus en état au moment où les Jaquet ont décidé de s’y établir. Or, on ne peut pas reconstruire un logement sur une ruine, lorsqu’on se trouve hors zone à bâtir», précise le chef du SDT.

C’est cette notion de ruine que les Jaquet ont contestée. Mais tant la Cour de droit administratif et public du canton de Vaud que le Tribunal fédéral les ont déboutés, estimant que les Jaquet n’avaient pas procédé à une rénovation (qui aurait pu être autorisée) mais à une reconstruction. Aidé par l’historien Jean de Pingon, le couple a alors saisi la Cour européenne des droits de l’homme. «Mais nous étions hors délai», soupire Francis Jaquet.

Il y a treize mois, après six années de silence, les Jaquet ont reçu le préfet et une délégation du SDT venus leur annoncer la réactivation du dossier. «Les recours ont pris du temps. Et puis, ce cas était dans une pile de dossiers qu’on traite un à un, explique Pierre Imhof. Nous ne rencontrons fort heureusement pas de telles situations tous les jours. Mais des ordres de démolition pour des abris à voiture, des poulaillers, etc., nous en prononçons plusieurs dizaines par an.»

Ayant laissé passer le délai qui leur était imparti pour démolir eux-mêmes leur demeure, les Jaquet ont reçu en février le projet de décision d’exécution par substitution du SDT. Ils avaient jusqu’au 31 mars pour réagir. Pas sur le fond (ils n’en ont plus la possibilité), mais sur la forme. À savoir sur les coûts et conditions de démolition. Si Francis Jaquet dit ne pas avoir réagi, le SDT affirme le contraire. «De toute façon, on ne va pas détruire la ferme nous-mêmes, affirme le propriétaire. Je ne peux pas en dire plus, mais cette histoire n’est pas finie.» (24 heures)