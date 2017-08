Le syndic de Suchy donne sa démission

Une page se tourne à Suchy. Cédric Pittet, municipal pendant plus de quinze ans et syndic de la commune depuis 2012, en charge, notamment, des Finances ainsi que de l’Administration générale, a donné sa démission pour le 30 août «en raison de défis professionnels et familiaux».

Parallèlement à son mandat, l’édile était membre de plusieurs conseils intercommunaux, dont il démissionne également. Entre autres, celui de la Police Nord Vaudois qu’il présidait. Didier Collet, vice-syndic de Suchy, assurera l’intérim jusqu’à l’élection complémentaire. (24 heures)