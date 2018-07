Le temple de la culture japonaise débarque dans le Nord vaudois

Une effigie à taille humaine de Sangoku, héros du manga «Dragon Ball», accueille les visiteurs du magasin. Et pour cause. L’enseigne n’est autre qu’une franchise du magasin de référence de l’univers fantastique japonais bien connu des Lausannois, Mix-Image. Dans ses 90 mètres carrés, le désormais temple du manga yverdonnois vend les mêmes articles que sont grand frère de la capitale vaudoise. À la différence que la surface limitée du nouveau magasin contraint son gérant, Julien Dury, à faire des choix. Si l’on retrouve tous les immanquables en rayon, des dizaines de figurines Funko Pop, des cartes à jouer Pokémon ou Yu-Gi-Oh!, des mangas, des accessoires ou encore des peluches, certains articles plus pointus font parfois défaut.

Mais que les clients exigeants se rassurent: le maître des lieux rencontre régulièrement ses fournisseurs et n’hésite pas à commander ce qui lui est demandé. Si aujourd’hui Julien Dury est à la tête du Mix-Image yverdonnois, il n’a pas toujours évolué dans ce milieu. Cet informaticien connaissait bien l’enseigne lausannoise «en tant que geek et client» et a décidé de se lancer. «C’était le bon moment pour eux et pour moi», affirme-t-il. La forte fréquentation du magasin, ouvert il y a un peu plus de deux semaines, semble le confirmer. Pour acheter un objet ou lire un manga, car Mix-Image, c’est aussi un lieu de vie accueillant où l’on n’est pas obligé d’acheter pour flâner entre les rayons ou s’asseoir au coin bibliothèque.

Mix-Image, rue de la Plaine 6. info.yverdon@miximage.ch (24 heures)