Le tourisme combier va multiplier les défis

Les mois qui viennent seront cruciaux pour le tourisme combier. Jeudi soir, à l’occasion de l’assemblée générale de l’office, le directeur Cédric Paillard a brièvement fait la liste des perspectives en vue. Dans les prochaines échéances, la paisible Vallée voit en effet rien de moins que les Jeux olympiques de la jeunesse en 2020, l’ouverture du complexe hôtelier et muséal d’Audemars Piguet, de grosses manifestations sportives… et la modélisation de l’Espace horloger, fleuron du tourisme régional.

«Ce sont des perspectives largement réjouissantes, développe Cédric Paillard. C’est un tout qui va permettre de nous positionner et de faire parler de la Vallée. On a clairement une carte à jouer.» Des échéances que les professionnels du tourisme ont surtout intérêt à préparer. «Pour les Jeux, on va travailler à des animations et au développement de tous les à-côtés, poursuit le directeur. Il y aura aussi le retour des jeunes skieurs de fond mongols et les OPA Games en 2019, ce sera de véritables tests.»

L’autre épreuve, ce sera l’accueil des structures d’Audemars Piguet: un hôtel de standing avec une table de réputation, sans compter le musée de la marque, lui aussi dessiné par le bureau international BIG. «Il y a du travail en amont, sourit Cédric Paillard. Notre offre va se diversifier largement d’ici à 2020. On doit s’attendre à accueillir des fans d’architecture, de cuisine, mais aussi les randonneurs et ceux qui viennent pour l’horlogerie.»

L’horlogerie, qui vit actuellement sans l’unique musée public vaudois, fermé suite au vol de mars dernier. Il attend de nouvelles mesures de sécurité. En sus d’un nouveau concept. «C’est l’occasion de réfléchir, de tous se mettre autour de la table et de développer des offres complémentaires», tranche Cédric Paillard. À noter que la saison 2017 se conclut par un total de 20 222 nuitées hôtelières (une légère baisse) mais une hausse en appartements et en camping. (24 heures)