Le tracé coûteux d’un chemin fait débat

Si la somme ne semblait pas astronomique pour une localité de quelque 6000 habitants, le crédit de 168 000 francs sollicité pour aménager un nouveau chemin piétonnier au Champ-du-Gour s’est finalement joué à bulletins secrets, mardi soir lors du Conseil communal. La dépense était jugée trop onéreuse par la commission chargée de l’étude du dossier, qui préconisait son refus.

La vision du municipal Jean-Philippe Steck d’offrir un cheminement sécurisé aux habitants et surtout aux enfants se rendant au futur collège du Fey et à la salle de gym voisine a finalement eu gain de cause. C’est qu’il n’était pas possible de suivre l’actuel chemin existant, lequel traverse une parcelle privée et dépourvue de servitude. Du coup, il faudra passer une petite côte, dont la pente n’excédera pas les 10%, entraînant des coûts plus élevés. (24 heures)