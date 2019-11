Le tribunal valide le projet éolien de Sur Grati

C'est oui pour les éoliennes de Sur Grati. Les opposants au projet éolien de la société locale VO Énergie ont été déboutés par le Tribunal cantonal après plus de deux ans de procédures.

Les porteurs du projet se sont réjouis du verdict. «C'est une immense satisfaction, une étape supplémentaire pour ce projet débuté il y a 12 ans, a réagi le syndic de Vallorbe, Stéphane Costantini. C'est la preuve que nous avons correctement fait nos études et notre travail. Notre parc est un projet à taille humaine, porté localement.» L'incarnation de la transition énergétique en somme.

Ces six éoliennes prévues sur la crête dominant Vallorbe, Vaulion et Premier doivent alimenter en énergie toute la région, avec une production attendue de 49 millions de kWh chaque année. Elles sont aussi particulièrement visibles, dans un territoire biologique sensible et à deux pas de la très protégée abbaye de Romainmôtier.

Conseillère d’Etat en charge de l'Environnement et des Energies, Jacqueline de Quattro s'est réjouie du verdict. Une consécration, selon elle, du travail du Département et du virage voulu par la population pour lutter contre le réchauffement climatique. «Si le Tribunal fédéral devait suivre le Tribunal cantonal, écrit-elle, les premières éoliennes vaudoises pourraient tourner d’ici 2 à 3 ans.»

Le jugement était très attendu. Après celui rendu pour le projet d'EolJorat, sur les hauts de Lausanne, fin septembre, cet arrêt devait faire figure de signal décisif pour l'ensemble des projets éoliens vaudois, tous contestés en justice ou en train de ramer pour finaliser les dossiers d'études.

Atteinte sur le paysage, niveau de production, efficacité des mesures de compensation, bruit, etc., l'ensemble des enjeux qui laissaient jusqu'à il y a encore quelques mois planer des doutes sur la réalisation, un jour, des projets éoliens vaudois, sont désormais en train de se préciser au regard de la justice cantonale. Les opposants ont toutefois déjà annoncé leur intention de faire recours au niveau fédéral si nécessaire.

«On ne se fait plus trop d'illusions sur la justice vaudoise, qui commence à prendre des décisions politiques: s'aligner sur la volonté du Conseil d'État de construire ces éoliennes et renvoyer la pesée d'intérêts au Tribunal fédéral», soupire Jean-Marc Blanc, secrétaire général de Paysage-Libre Vaud. «Maintenant, on s'attend à d'autres arrêts de ce genre.»

Entre les lignes, les observateurs du dossier s'attendent à ce que les autres projets passent la rampe.