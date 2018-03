Le vent des réseaux sociaux rend un ballon à son propriétaire

C’est une jolie histoire qui a mobilisé plusieurs centaines de personnes sur les réseaux sociaux dimanche. À son origine, Yves-Alain Golaz, animateur de la matinale de Radio Nord Vaudois, plus connu sous le pseudonyme de Yago.

L’animateur a publié une drôle de photo sur Facebook. Sur l’image, on voit un ballon de baudruche presque entièrement dégonflé. Ce dernier a été retrouvé par la mère de l’animateur lors d’une balade le 5 mars dernier à Croy. Avec une carte et quelques mots: «Ilian, 2 ans, 26 février 2018, Arzier.» But de la publication: trouver des proches du petit Ilian, pour lui rendre sa carte qui a parcouru plus de 30 kilomètres à vol d’oiseau entre Arzier et Croy.

Yago le dit sur Facebook: il aurait simplement pu contacter la Commune d’Arzier pour retrouver l’enfant propriétaire de l’aérostat miniature. Mais «ce n’est pas tous les jours qu’on a de jolies histoires régionales potentielles sur lesquelles échanger», argumente-t-il. De plus, essayer de contacter une administration un dimanche relève de l’impossible.

L’animateur radio a donc invité ses nombreux amis virtuels à partager son appel afin de retrouver les coordonnées du petit bonhomme en question. Et la mayonnaise a pris. Plus de 620 partages plus tard, une proche du bambin finit par s’annoncer: «Je suis la grand-maman du petit Ilian, qui a eu 2 ans le 26 février, détaille l’internaute. Le ballon a été lâché depuis ma maison à Arzier le dimanche 4 mars 2018 à 17 h.» La grand-maman a aussi expliqué être très surprise d’apprendre que le ballon avait été retrouvé sur Facebook. «Ilian vit au Tessin, poursuit-elle. Je transmettrai le tout au grand plaisir de ses parents!» La magie des réseaux sociaux a, une fois encore, opéré. (24 heures)