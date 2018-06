Leclanché est forcé de se refinancer encore une fois

«Encore», oui, Leclanché annonçait mardi devoir encore lever des fonds. L’entreprise yverdonnoise, qui enchaîne les contre-performances depuis deux décennies, est parvenue une nouvelle fois à convaincre ses actionnaires de lui confier de l’argent. FEFAM, son actuel principal investisseur, a en particulier accepté d’accorder de nouveaux financements au spécialiste vaudois des solutions de stockage d’énergie.

Ce dernier a ainsi augmenté son investissement de 20 millions de francs pour atteindre un total de 75 millions, a précisé la société dans un communiqué. Une nouvelle facilité conditionnelle de 50 millions a également été octroyée. De plus, le spécialiste du stockage de l’énergie a signé un accord de principe non contraignant avec un investisseur stratégique, afin d’augmenter son financement entre 100 et 125 millions. Une entente définitive est attendue d’ici le quatrième trimestre.

Le groupe a déjà des projets pour utiliser ces fonds. «Nous sommes en train de finaliser l’acquisition d’une solution logicielle de gestion de l’énergie d’une société basée aux États-Unis. Par ailleurs, nous sommes au stade avancé de finalisation d’un accord de création d’une coentreprise avec un leader du marché indien», a souligné Anil Srivastava, directeur général de Leclanché.

Une nouvelle fois, le spécialiste vaudois des solutions de stockage d’énergie annonce sa sortie des chiffres rouges et cela dans les deux années à venir. Un optimisme qui laisse perplexe étant donné les dernières performances du groupe. En 2017, ce dernier a en effet bouclé son exercice annuel sur une perte nette de 38,5 millions de francs, soit plus qu’en 2016 (37,2 millions). Or dans le même laps de temps son chiffre d’affaires s’est ratatiné, passant de 28,5 millions de francs en 2016 à 18 millions un an plus tard. (24 heures)