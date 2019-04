Leclanché passe au vert malgré des chiffres rouges

Résultats 2018

En perte malgré une croissance record

Le fournisseur de solutions de stockage d’énergie de haute qualité a présenté ses chiffres 2018, vendredi matin. Son chiffre d’affaires consolidé s’élève à 49 millions de francs, contre 18 millions lors de l’exercice précédent. C’est non seulement 2,7 fois plus que le chiffre d’affaires réalisé en 2017, mais c’est aussi un record depuis vingt-deux ans.



Toutefois, l’entreprise fondée à Yverdon-les-Bains en 1909 n’en a pas moins subi une perte nette se montant à 50,7 millions de francs. Soit 12,2 millions de plus qu’il y a douze mois.



En conséquence, la perte EBITDA de l’exercice – l’opérationnel, donc – s’élève à 39,1 millions, supérieure de 7,3 millions à celle de 2017. Mais quand on la rapporte en pourcentage du chiffre d’affaires, on constate qu’elle est en très forte diminution: 80% contre 177% l’année précédente.



C’est l’un des points qui donne le sourire au directeur général, Anil Srivastava. «J’ai le plaisir d’annoncer que la société a respecté et même dépassé les prévisions financières communiquées en décembre lors de l’assemblée des actionnaires. 2018 a été une année mémorable et nos réalisations sont une validation de la stratégie de croissance fixée en 2015.» Le CEO de Leclanché se réjouit en outre d’aborder l’exercice en cours avec «un carnet de commandes solide» et des projets adjugés pour plus de 60 millions. «De quoi nous permettre d’augmenter notre marge et de générer des revenus récurrents», affirme-t-il.



À noter encore qu’en 2018, le groupe a considérablement accru ses effectifs, engageant près de 100 collaborateurs.