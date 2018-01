Les Brandons d'Yverdon forcés de chercher un nouveau local

Confettis, cantines et spots lumineux devront déménager. Juste avant Noël, la Ville a dû récupérer le local qu’elle prêtait gratuitement aux Brandons d’Yverdon. Les organisateurs de la manifestation cherchent un espace de stockage de 80 à 100 m2 le plus rapidement possible.

«Historiquement, nous n’avons jamais eu à payer un loyer pour entreposer notre matériel essentiel aux Brandons (des décorations, des archives, du matériel audio…), explique Michael Thévenaz, président de la manifestation qui a un budget annuel d’environ 120'000 francs. Selon nos recherches, une telle surface nous coûterait 17'000 francs par an. Or, comme nous gagnons très peu d’argent, cela nous forcerait à voir les choses en moins grand.»

Depuis une année, la manifestation est placée sous l’égide du Service de la Culture qui souhaite la rendre plus attractive, mais surtout viable. «La Ville est prête à soutenir les associations dans la mesure de ses moyens et tient aux Brandons qui amènent une touche appréciée de patrimoine culturel, détaille Carmen Tanner, municipale de la Culture. Mais par souci d’équité, nous ne pouvons pas octroyer des locaux gratuitement à une association et pas aux autres.» De plus, l’élue estime qu’une manifestation doit, au bout d’un certain temps et avec les subventions ainsi que les revenus qu’elle touche, pouvoir se prendre en charge et donc assumer ses frais.

Dans ce but, le Service de la culture suit de près l’organisation des futures éditions dont la prochaine se déroulera du 9 au 11 mars 2018. «On essaie de trouver des solutions avec l’Association des Brandons pour diminuer certains coûts, assure Carmen Tanner. L’association n’est pas abandonnée, loin de là.»

Pour l’instant, les Brandons bénéficient d’un autre local appartenant à la Ville, mais cette solution est provisoire, comme l’explique la municipale de la Culture: «Ils ont un bail à bien plaire jusqu’à ce que la Ville ait besoin de ses locaux, dans quel cas elle les récupérera. Mais cette situation va encore perdurer un petit moment.» Pour Michael Thévenaz, c’est mieux que rien. Mais il espère trouver rapidement un nouvel espace plus adapté: «Cette surface nous sauve, mais il y a des infiltrations d’eau, des souris et des oiseaux. Nous ne pourrons donc pas nous y éterniser.» (24 heures)