Les Brandons réaniment un vieux concept musical

Pour tuer l’hiver, les Brandons d’Yverdon vont redonner vie à un concept musical qui a fait les belles heures de certains groupes de la cité thermale au tournant du siècle passé. Ce vendredi (dès 21 h 18 et pour trois heures de concert), une horde de musicos déferlera sous la cantine dressée sur la place d’Armes. Ils sont une trentaine à avoir répondu à l’appel de Léo Berney, qui a brandi devant eux la bannière du Melting Fodge Concept.

Le point commun entre ces artistes d’horizons musicaux variés est d’avoir été un jour ou l’autre membres de l’association Fodge Family. Et donc d’avoir usé leurs plectres et leurs baguettes dans un des locaux de répétition qu’elle a installés dans une ancienne école enfantine de la rue de Neuchâtel. «À l’époque, il nous arrivait souvent d’«exploser» les groupes pour jouer avec d’autres musiciens et découvrir d’autres univers musicaux», se souvient Léo Berney, accessoirement pianiste de Neverfall. Une expérience déjà exportée en public, à la piscine ou sur la place Pestalozzi notamment.

Contacté par le président des Brandons, il n’a pas eu trop de peine à lui vendre la résurrection du Melting Fodge Concept. «C’était risqué: je ne savais pas qui répondrait présent. À notre première rencontre en octobre, on était cinq. Au final, on est une trentaine! Je crois qu’on était plein à n’attendre que ça pour rejouer», rigole-t-il.

Vendredi soir, ils se succéderont par petits groupes, se mélangeant entre eux sous un slogan prometteur: «La Fodge présente le Boulevard des hits.» De Steppenwolf à Bruno Mars – les antipodes temporels et musicaux du répertoire proposé –, ils mettront le plus souvent le cap sur les années 80 de leur jeunesse. Ou plutôt sur les eighties , la quasi-intégralité de la setlist étant anglo-saxonne. «Les deux répétitions du week-end m’ont confirmé quelque chose que je soupçonnais: on forme une belle bande d’allumés!» Le feu des Brandons ne devrait pas avoir de peine à prendre.

F.RA. Brandons d’Yverdon Du 9 au 11 mars. Programme détaillé sur www.brandonsyverdon.ch (24 heures)