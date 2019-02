Les Rasses séduisent sans souscrire au Magic Pass

Sa marge de manœuvre financière fondant comme neige au soleil, une grande majorité des stations romandes ont cherché le moyen de ramener des skieurs égarés sur leurs pistes. En créant pour l’hiver 2017-2018 le Magic Pass – un abonnement de saison commun vendu à tarif préférentiel au printemps –, elles semblent avoir trouvé une solution pour freiner l’érosion. Dans le Jura, quatre domaines ont intégré cette coopérative, dont la vallée de Joux. Mais pas Sainte-Croix /Les Rasses. Un choix assumé. «Et nous parvenons aussi à tirer notre épingle du jeu», assure le syndic, Franklin Thévenaz.

Un petit tour sur place mercredi après-midi semble lui donner raison. Baignée de soleil alors que le brouillard a envahi le Plateau, la petite station affiche complet. En tout cas ses parkings, qui débordent de voitures vaudoises, mais aussi neuchâteloises, fribourgeoises et françaises, du Doubs. Skis encore sur l’épaule, Catherine Bibinet en sait quelque chose: «J’ai tourné trois quarts d’heure avant de trouver une place, grimace cette habitante de Champagne. La prochaine fois, je ciblerai mieux mes horaires.» «Moi, j’ai eu du bol, une voiture partait quand j’arrivais», raconte Sophie Gavillet, venue d’Orges avec ses fils, Dario et Arthur. Rangeant leurs skis dans leur voiture alors que les véhicules en quête de place défilent dans leur dos, Michel et Lise Bachmann vont repartir pour Morges. Ils se marrent: «Ce matin, il n’y avait presque personne. On a pleinement profité des conditions qui étaient excellentes.»

L’impression laissée autour des 500 places de parking se vérifie devant les caisses comme dans la file qui conduit au tire-fesses du bas des Rasses. Alors qu’une trentaine de personnes patientent pour se procurer un forfait, près de 100 skieurs sont encolonnés juste à côté, prêts à saisir la perche qui les tirera le long des pentes du Chasseron. Les chiffres de ce mercredi – 3'000 passages enregistrés aux «portes d’entrée» des pistes – démontrent que la journée a été excellente. Comparable, selon les responsables, à un samedi ou un dimanche.

Une station familiale

Avec une écrasante majorité d’enfants et d’ados, la clientèle n’est pas tout à fait identique à celle du week-end, mais s’en rapproche. «Ce sont principalement des familles avec des enfants jusqu’à 14 ans qui viennent ici. Pas vraiment le public cible du Magic Pass», estime Nicolas Servageon, responsable marketing et communication de la Société coopérative des remontées mécaniques du balcon du Jura vaudois (SCRMBJV). C’est la raison principale pour laquelle Sainte-Croix/Les Rasses ne s’est pas laissé tenter par l’aventure Magic Pass, en 2017. Mais pas la seule. «Quand cette offre a été communiquée, on avait déjà planifié la nôtre, inspirée du crowdfunding lancé un an plus tôt à Saas Fee (ndlr: un AG à 222 francs pour autant que 100'000 personnes y souscrivent)», reprend Nicolas Servageon. À Bullet – où se trouvent une grande partie des pistes des Rasses – et à Sainte-Croix, les responsables ont mis sur pied l’action «T’es royé». Grâce à cette offre, un adulte peut skier toute la saison avec un enfant pour 99 fr., pour autant qu’il y ait souscrit avant l’automne.

Quelque 2'700 personnes ont répondu présent la première année. «On en espérait 5'000, mais avec l’accord des deux Communes qui nous soutiennent, on a validé l’opération.» Et tant mieux, puisque la petite station a retrouvé les chiffres noirs au printemps dernier.

Ses responsables se devaient de réagir après trois hivers très compliqués où ils n’ont pu couvrir qu’entre 40 et 80% du chiffre d’affaires escompté. Un peu par la faute de Noëls verts à répétition. En cinq ans, les ski-lifts n’ont ouvert qu’une fois pendant les vacances de fin d’année. «S’ils tournent, comme en 2017, c’est un gros bonus. Ces quatorze jours ne sont pas déterminants, mais nous avons tout de même mis sur pied l’action «T’es royé» pour en minimiser l’impact», reprend Nicolas Servageon.

2'500 sésames vendus

Cette année, les 2'500 sésames mis sur le marché ont tous trouvé preneur. Ils couvrent 40% du budget de la société. «Je crois que notre potentiel de prévente est là.» Preuve que l’opération donne satisfaction, elle sera reconduite pour 2019-2020. Un peu plus chère, mais avec quelques surprises en plus. En attendant, l’initiative fonctionne. Et plaît: «Du moment qu’on a cet abonnement, on n’hésite pas à monter skier, même pour une heure», confie Carole Ferrot, venue prendre le soleil et la neige avec ses filles, Luce et Charlotte. Quant à la problématique du stationnement, les responsables de la SCRMBJV y réfléchissent. Ils envisagent de prolonger la navette gratuite qui dessert Les Replans, à 2 km, où 120 places sont à disposition des skieurs. «Il y en a 150 de plus au Platon, près de la gare de Sainte-Croix. Le bus pourrait y passer certains week-ends d’affluence. On fera un test ce week-end», confie Nicolas Servageon. (24 heures)