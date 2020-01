Les Staviacois livrent bataille pour leur château

Aménagement

Vers 4000 habitants de plus

Outre le secteur du Château, le plan d’aménagement local (PAL) doit dessiner les grandes lignes de développement d’Estavayer-le-Lac pour les 20 prochaines années. Alors que la ville compte 6000 habitants, le nouveau document prévoit l’arrivée potentielle de 4100 âmes supplémentaires à l’horizon 2035.



Ces nouveaux habitants sont principalement prévus aux abords de la gare. La zone de 70'000 m2 dite du plateau de la Gare pourrait en abriter 1800. Elle passera d’un classement en zone industrielle à zone centre. Au nord des voies de chemin de fer, le secteur Gare-Casino (21'000 m2), développé par la Commune et les Transports publics fribourgeois sera aussi colloqué en zone centre et pourra abriter une quinzaine d’immeubles, des commerces et des services. Estavayer souhaite aussi doper l’habitat dans le secteur Amarante, qui abrite de nombreux parkings. En zone centre, ceux-ci pourraient devenir souterrains. Par contre, l’extension du quartier des Roches, du côté de Grandcour, sera stoppée. Quelque 30'000 m2 de zones villas deviendront des terres agricoles.



Par rapport au PAL actuel de 1998, le projet prévoit aussi le développement de zones d’intérêt général, soit dévolues aux équipements d’utilité publique. C’est notamment le cas dans le secteur de l’EMS Les Mouettes ou pour les terrains de Fontany, propriétés d’Estavayer Lait SA, filiale de Migros. La Commune d’Estavayer souhaite aussi créer un ruban vert pour délimiter le tissu urbain de la zone agricole et rappelle ses ambitions pour les rives du lac. Celles-ci seront conçues comme un grand parc public, avec possibilité d’aménagement de plages de poche en plus des deux grandes plages actuelles.



Ces deux derniers points ont aussi reçu leur lot d’oppositions. «Les riverains de ce projet de cordon boisé aménageable en lieu de promenade craignent que la possibilité d’installer des grils publics ne crée davantage de nuisances que celles de l’agriculture, ce qui, comme agriculteur de métier, me réjouit», note le vice-syndic Éric Chassot. Quant aux propriétaires de chalets privés au bord du lac, ils redoutent une restriction de leurs libertés, alors que le vœu de la Commune est justement de mieux délimiter ce qui est privé de ce qui est public.