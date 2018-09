Les arènes prendront l’accent vaudois le temps d’un tableau

«Stop, ne bougez plus et regardez les écartements. Les deux rangs externes, vous êtes trop collés aux autres. Je veux que dès la sortie du tunnel, vous preniez de l’espace. Vous pouvez prendre les cônes placés au fond de l’arène comme points de repère.»

Canne de tambour-major à la main, Nicolas Golay mène quelque 80 musiciens en ce mardi soir dans les arènes d’Avenches. Issus des ensembles vaudois Divert’in Brass et Melodia, ces amateurs rythmeront le tableau «Y en a point comme nous!» lors des cinq représentations du festival de musique militaire de jeudi à samedi.

Et l’exercice est loin d’être évident dans un amphithéâtre romain dont la forme ovoïde pose déjà bien des soucis d’alignement aux formations professionnelles qui s’y produisent. Parmi ces dernières, on trouve pour cette 14e édition The Band of Her Majesty’s Royal Marines, au service de la reine Elisabeth II, ou la Musique de la gendarmerie mobile de France. Impossible en effet, pour les musiciens et autres participants, de prendre repère sur les murs courbés de l’enceinte. Si bien que cette année, les organisateurs du Tattoo ont tiré une ficelle au centre de l’arène afin de permettre un meilleur alignement des formations.

«C’est un bon exercice»

«Si le Divert’in Brass a l’habitude de faire le show, avec Melodia, nous formons plutôt un ensemble assez traditionnel axé sur le concert et nous n’avons donc jamais marché en formation. C’est un bon exercice», se réjouit Yves Mathis, président de l’ensemble vaudois, qui aligne ses ensembles A et B pour l’occasion. Avec ses porte-drapeaux et les amateurs de tir à la corde, la Fédération vaudoise des Jeunesses campagnardes fait également partie du show conçu et dirigé par Étienne Mounir, directeur musical d’Avenches Tattoo.

«Après une belle saison de tir à la corde lors des girons vaudois, on s’est dit que cela pourrait être un bon moyen de finir l’année, se réjouit Cédric Cherpillod, de Vucherens, pour justifier sa présence dans l’arène. Mais l’exercice n’est pas aussi évident qu’il en a l’air, car il faut s’accorder avec une fanfare et un cadre militaire plutôt rigide, alors que d’habitude nous sommes souvent plutôt désordonnés.» Ainsi, alors qu’une voix off annonce qu’il est déjà 20 h 42 et que la répétition touche à sa fin, Étienne Mounir décide de faire reprendre le morceau d’entrée des Jeunesses.

«Smoke on the Water»

«Mon idée était de mettre en avant tout ce qui fait la fierté et la qualité de ce terroir», déclare le concepteur. Il a choisi de faire sortir les musiciens sur la «Marche du général Guisan», tandis que l’ouverture sera donnée sur les airs de «Smoke on the Water», la chanson de Deep Purple relatant l’incendie du casino de Montreux. Tout en laissant une belle place à des virtuoses tels que le cornet solo Basile Kohler, le show se veut vivant jusqu’au déploiement d’un grand drapeau du canton de Vaud en guise de conclusion.

«Nous avions invité le Tyrol l’an dernier, ainsi que le Valais ou la Gruyère auparavant. L’idée est de conserver cette place dans le Tattoo pour mettre en valeur les bons musiciens amateurs de Suisse et leur permettre de jouer devant des milliers de spectateurs», explique Ludovic Frochaux, directeur de production d’Avenches Tattoo. Les organisateurs songent déjà à leur prochain invité d’honneur.

Animations en ville

Cette thématique s’accorde aussi avec plusieurs animations parallèles à l’événement en ville, comme une quinzaine culinaire vaudoise ou une exposition présentant divers personnages emblématiques du canton de Vaud. (24 heures)