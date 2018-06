Les autorités dénoncent «l’intégrisme écologique» qui freine le développement

Le ravissant alpage de la Thomassette, au fin fond de la vallée de Joux, va peut-être bien finir par servir de décor à un règlement de comptes du type «OK Corral». Avec les autorités de la Vallée et les défenseurs de l’environnement dans le rôle des tireurs. Reste à savoir qui prendra celui du shérif.

C’est que depuis quelques années, dans ce panorama de carte postale, les projets immobiliers ou industriels contestés se multiplient. Il y a eu l’extension de la manufacture Jaeger-LeCoultre à la Golisse. Le projet de trois immeubles (51 logements) au cœur du Sentier. Des velléités de concentration d’ateliers du groupe Swatch au Brassus. Et d’autres. Sans parler du projet de centre nordique, prévu pour pérenniser l’esprit des Jeux olympiques de la jeunesse 2020, justement à la Thomassette. Résultat? Les recours s’accumulent, les projets stagnent et la grogne monte. Des deux côtés.

«On aime tous la nature»

«Ce qui a changé, c’est l’état d’esprit des écologistes, avance, agacé, le syndic du Chenit, Stives Morand. Avant, tout le monde se mettait autour de la table et on trouvait des solutions. Tout le monde ici aime la nature. N’oublions pas que c’est nous qui l’avons préservée. Mais, depuis le projet d’éoliennes, quelque chose a tourné. On se retrouve avec des oppositions de principe. De l’intégrisme écologiste.»

Ce qui a changé, c’est l’état d’esprit des écologistes. On se retrouve avec des oppositions de principe

En face, on se défend de faire de la Vallée un cheval de bataille. «On intervient quand il y a des impacts, c’est tout. Mais la Vallée recouvre le plus grand Inventaire fédéral des paysages (IFP) de Suisse, elle a forcément plus de chances d’être touchée, défend Roman Hapka, directeur suppléant de la Fondation suisse pour la protection et l’aménagement du paysage. Pour tout le monde, le Canton et la Confédération, c’est un territoire où il n’y aura jamais de hangars ou de grands Lidl. C’est un cadre pour l’horlogerie et une terre préservée. L’aménagement doit y être de haut niveau.»

Jusqu’ici, rien de neuf. Mais ce qui se passe désormais, c’est que l’activité horlogère, le dynamisme combier, mais surtout les effets de la LAT poussent chaque projet à aller aux limites des possibilités des parcelles. Alors, forcément, sur ce territoire où les mesures de protection sont aussi nombreuses que les complications horlogères, ça coince. «Il y a un projet qui met en danger les bordures d’un marais sans zone tampon, soupire Michel Bongard, secrétaire exécutif de Pro Natura. Un autre qui n’a pas la moindre considération pour un cours d’eau ou une demeure historique…»

«On grignote» les biotopes

Roman Hapka va dans le même sens. «On ne s’opposera pas à un projet intégré ou qui valorise une vieille friche. Mais le problème, c’est qu’on grignote peu à peu les paysages et les biotopes. On va finir par empiéter sur ce qui fait la particularité du paysage et atteindre un point de non-retour.»

«Ça, c’est du discours de façade, rétorque le syndic. Seuls 3,5% du territoire de la Vallée sont constructibles, le reste est classé ou intouchable. Le problème, c’est qu’on nous incite à densifier. On le fait, on révise nos plans. On en vient à devoir exproprier des privés, quitte à passer pour des méchants. Et, quand on trouve enfin une solution, on tombe sur des ONG qui pensent que personne n’a fait de pesée d’intérêts.»

L’autre camp en doute. «Ce n’est pas parce qu’on connaît un territoire qu’on sait le gérer, relève Roman Hapka. À force de perdre ses charmes, la Vallée va perdre son attrait pour l’horlogerie.» Réponse? «C’est en empêchant l’horlogerie de se développer qu’elle va partir, rétorque le syndic. Et on se retrouvera sans moyens d’entretenir la nature et le paysage.»

Multiplication des mesures

Autre point d’accrochage, les Combiers disent volontiers étouffer sous la multitude des mesures: IFP, marais, districts francs… «On veut un aménagement raisonnable et respectueux, explique Cédric Paillard, directeur de l’Office du tourisme. Mais il faut quatre ans pour arriver à baliser un sentier VTT. Ici, même des projets au départ très simples s’éternisent et demandent beaucoup de concessions.»

L’avenir? Outre les recours en série se pose la question de la politique d’aménagement de demain à la Vallée. «On doit évaluer ce qu’on peut faire à la veille de la RIE III, on n’aura pas toujours les mêmes moyens, plaide Philippe Dufour, horloger, élu local, et protecteur historique des cimes de la Vallée. Beaucoup d’endroits ont déjà perdu leur cachet. Ce qu’on doit faire, c’est préserver les hameaux et les alpages.» Roman Hapka ne dit pas le contraire. «Il faut un vrai travail d’aménagement, une vision sur 25 ans à l’échelle des trois communes, et non plus une politique d’opportunité.»

Le Chenit révise son plan directeur, sachant qu’un processus de fusion est relancé. La Commune s’est même rapprochée de l’ancien Monsieur Développement territorial du canton, Philippe Gmür. «On sait ce qu’on fait, rétorque le syndic. La Vallée a besoin d’harmoniser son patrimoine bâti et de ne pas externaliser des impacts éventuels ailleurs. Nous sommes responsables.» Visiblement, chacun a son idée du rôle du shérif. (24 heures)