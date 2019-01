Les autorités se penchent au chevet du Mujon

Une trentaine d’Yverdonnois va rencontrer les autorités pour parler nature, jeudi soir. Au programme du rendez-vous qui aura lieu dans un restaurant de la ville, une présentation du projet de renaturation de l’embouchure du Mujon, voisine de la Grande Cariçaie. Les inscriptions étant bouclées depuis la semaine dernière, les curieux qui pensaient déclarer leur intérêt tardivement ne pourront pas y assister.

«Au niveau de son embouchure, le Mujon et les forêts alluviales en rive gauche présentent des déficits biologiques, explique Marie Rigault, responsable Environnement à la Ville d’Yverdon. Leur situation particulière, au sein d’un secteur à la valeur naturelle très élevée et figurant dans de nombreux inventaires fédéraux et cantonaux, leur confère un grand potentiel écologique.»

Concrètement, les autorités souhaitent augmenter les inondations et le rajeunissement périodiques par les crues du massif forestier du bois des Vernes, ainsi que favoriser le développement de biocénose (soit l’ensemble des êtres vivants établis dans un même milieu) diversifiée, créer des conditions favorables au développement d’espèces prioritaires et/ou menacées et créer un axe de mobilité douce en rive droite du Mujon.

«Le projet est réalisé en étroite collaboration entre le Canton, la Direction générale de l’environnement (DGE), la Commune d’Yverdon-les-Bains et son Service des travaux et de l’environnement ainsi que la Grande Cariçaie, détaille Marie Rigault. Le maître d’ouvrage est la Commune d’Yverdon-les-Bains. Le budget, quant à lui, est estimé à environ 1,3 million de francs et il est subventionné à 95% par la Confédération et le Canton.»

La Municipalité a validé les principes de ce projet en 2016 déjà. Pour autant, tout ne se déroulera pas forcément comme imaginé. En effet, au printemps, le dossier sera soumis à enquête publique, rappelle la responsable Environnement yverdonnoise. Les travaux devraient donc débuter au plus tôt en octobre pour se terminer en février 2020. (24 heures)