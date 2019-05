Les chiens policiers ne sont pas tous des bergers allemands

L'imaginaire collectif veut que le chien policier, dans nos contrées en tout cas, aient les traits d'un berger allemand, le plus souvent à la robe noire, marron et fauve, façon Rintintin. Ou plutôt Rex, comme le chien flic de la série télévisée autrichienne. Alors, c'est vrai que ce mercredi en fin de matinée sur les hauts de Sainte-Croix, la surprise gagne un peu l'assistance quand le sergent Daniel Tissot, de la brigade canine de la police cantonale vaudoise, fait entrer en scène Taïga. Les grognements d'impatience qui montent du coffre dont elle descend soudain n'avaient pas vraiment trahi son identité.

La star ne manque donc pas son entrée en scène, puisque l'apparition soudaine de ce rouge de Hanovre âgé fait tout son effet, tant l'animal paraît petit en comparaison des bergers belges et allemands qui ont participé jusqu'ici aux exercices et démonstrations réalisés dans le cadre du 52e cours de formation continue des chiens de police. C'est que cette femelle de 5 ans n'a pas été dressée pour les mêmes opérations. Il y a des chiens de défense, Taïga c'est un chien d'odeur, explique son maître. Une bête dont les qualités olfactives sont l'atout majeur, comme pour la plupart des races de chasseurs. On parle de chiens d'odeur qui peuvent parfois prendre des pistes plusieurs jours après que la personne recherchée est passé, souligne le caporal Humbert, de la brigade des chiens de police de Genève.

Taïga ne va pas faire mentir sa réputation. Au signal de son conducteur, elle part truffe en avant vers le gant qu'on lui tend. À peine a-t-elle reniflé le vêtement qu'elle part sans hésiter devant elle, le museau au sol cette fois-ci. La longe de 10 mètres qui la relie à son maître se détend. Elle n'hésite pas, prend la rue qui monte à gauche dans ce quartier résidentiel, contourne une jolie villa blanche et disparaît derrière un cabanon de jardin en bois où se cache le propriétaire du gant et attend une récompense pour le bon travail accompli. Les flatteries du public et les caresses du sergent Tissot ne semblent finalement être que la cerise sur le gâteau pour cette chienne qui a tout de suite compris qu'elle avait réussi sans coup férir le test qui lui était proposé. (24 heures)