Les commerçants de Valbroye s’offrent un salon

Montrer que si la commune est formée de plusieurs villages, on y trouve de tout. Telle est l’ambition de la Société des commerçants, artisans et indépendants de Valbroye et environs (SCAIV), qui présentait, lundi, les contours du premier salon des commerçants de la commune, prévu les 15 et 16 mars au Battoir de Granges-près-Marnand.

À l’heure où les grands comptoirs connaissent bien des difficultés tant financières qu’au niveau de l’intérêt des visiteurs, les indépendants de la commune fusionnée souhaitent se donner deux jours pour aller à la rencontre de leur clientèle. «Suite à un sondage réalisé l’automne dernier, nous avons eu de la peine à réunir la quinzaine d’intéressés que nous souhaitions garantir pour lancer l’organisation. Mais finalement, nous avons pris le risque de confirmer les réservations et nous avons dû refuser certains indécis», explique Frédéric Gilliand, président de l’organisation.

Sur les quelque 40 membres de la SCAIV, le rendez-vous accueillera une vingtaine d’enseignes, qui seront toutes abritées sous des cantines de 3 mètres de côté. Animations et restauration avec friture du lac ou papet vaudois amèneront le côté convivial propre à ces rencontres.

Au niveau du budget, les organisateurs tablent sur des dépenses de l’ordre de 10'000 francs, permettant ainsi de demander une contribution modeste. «Par rapport à une présence au Comptoir broyard, qui est coûteuse financièrement comme en temps et demande donc un retour sur investissement, ce salon n’empiétera pas beaucoup sur les activités professionnelles de chacun et engendre ainsi très peu de risques», souligne Guy Delpedro, commerçant et syndic.

«Nous nous sommes inspirés du salon des commerçants d’Yvonand», conclut Danièle Bueche, présidente en partance de la SCAIV. Si le succès est de la partie, le rendez-vous pourrait revenir selon un rythme bisannuel, en alternance avec la fameuse Saint-Caïon, organisée toutes les années paires au Battoir.

Salon des commerçants de Valbroye

Battoir de Granges-près-Marnand, le 15 mars de 17h à 22h

et le 16 mars de 11h à 22h.

(24 heures)