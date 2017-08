Les deux cygnes morts font craindre une nouvelle épidémie

La France sur le qui-vive

Apparue fin 2016, la grippe aviaire de souche H5N8 n’est manifestement pas transmissible à l’homme. Mais chez les bêtes à plumes, elle fait des ravages. Directs et indirects. Entre novembre 2016 et mars 2017, le sud-ouest de la France, grand producteur de foie gras, a été frappé de plein fouet par ce virus hautement pathogène: 4,5 millions de canards ont été abattus préventivement, alors que 1,3 million de gallinacés ont succombé à l’épidémie.



Afin de prévenir le retour d’un nouvel épisode, les éleveurs «doivent s’engager à respecter strictement des mesures de biosécurité renforcée dans leurs élevages» à compter du 1er septembre prochain, annonce le site du Ministère

de l’agriculture et de l’alimentation. D’autant plus que d’autres cas isolés sont apparus en Europe ces dernières semaines. Notamment en juin en Belgique (13 cas) et dans le nord de la France. En Italie aussi, le H5N8 est de retour. Entre le 2 et le 5 août, deux foyers ont été découverts près de Pavie (Lombardie) dans des élevages d’oies et de canards, portant à 28 le nombre de foyers découverts dans la Botte depuis le début de l’année.