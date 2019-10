Les éoliennes de Bel Coster sont prêtes à affronter les recours

Ce n’est pas parce que l’avenir du climat est sur toutes les lèvres que les éoliennes vaudoises sont tirées d’affaire. Alors que la population se réveille à Penthéréaz (lire encadré), l’important projet de neuf hélices à Bel Coster, sur les hauts de Ballaigues, de Lignerolle, mais aussi de Jougne (F), devrait bientôt rentrer dans le très sélect club des projets éoliens vaudois qui font transpirer les tribunaux. Mardi, le Canton a validé le plan partiel d’affectation du parc porté par Alpiq et les Communes voisines. Cette étape ouvre la voie aux recours des opposants, dont la tâche est de plus en plus ardue.

Il aura fallu plus d’un an à ce projet pour obtenir l’aval du Canton. Le dossier a notamment dû «affiner», selon le vocabulaire officiel, plusieurs points, dont la mise en application de ses mesures de compensation. De leur efficacité, contestée par les opposants et les ONG, dépend en effet la santé des bécasses des bois et des grands ducs. «Il fallait notamment être certain de la manière dont les mesures de compensation allaient être appliquées», avance Olivier Petermann, syndic de Lignerolle, qui se dit plus confiant que jamais suite au mouvement en faveur du climat. «On a dû signer des précontrats avec les entreprises et les exploitants locaux. Ce qui nous enlève toutefois de la marge de manœuvre pour la suite, mais c’est comme ça.»

L’autre point clé de ce projet, c’est son aspect transfrontalier. S’il est contesté par des opposants déterminés – qui se préparent à prendre leur bâton de pèlerin pour aller voir les habitants de la région –, les voisins de Jougne (F) restent sceptiques, voire particulièrement remontés. Ils s’inquiètent de la valeur immobilière de leur bien, de l’avenir du domaine skiable du Mont-d’Or, et des sources. Et conformément aux conventions internationales, les recours français seront valables. Ils seront peut-être bien les premiers recours internationaux éoliens à arriver auprès des tribunaux vaudois. «En deux ans les contacts se sont multipliés, rassure Cornelis Neet, directeur général de l’Environnement. Jougne tenait notamment à être très fortement rassurée sur le risque d’infiltration d’hydrocarbures dans les sources, ce qui a été fait. Des études complémentaires ont été lancées. Un groupe de travail transfrontalier a été mis en place et accepté par la cheffe du département. Maintenant pour la suite, on ne fait pas de pronostic.»

«Il faut protéger nos sources»

D’autant que «les oppositions vont se réveiller, c’est certain, réagit le maire de Jougne, Denis Poix-Daude. Moi, en tant que magistrat, je fais ce que l’État français me demande, à savoir protéger nos seules sources. Est-ce que nos voisins suisses sont capables de nous amener de l’eau dans les deux heures en cas de soucis? De notre côté on attend toujours des investigations plus poussées qui devaient être faites au moyen de colorations.»

Côté suisse, les opposants préparent leur argumentation pour les juges. Ils demandent «une réelle pesée d’intérêts» qui place la production d’énergie au même niveau que la protection de la nature et du paysage. Il faut croire qu’Alpiq avait vu venir la chose. Le géant de l’énergie indiquait mardi avoir mené pendant ces deux ans de nouvelles études de vent, plus poussées. La production passe de 60-80 GWh/an à 65-95 GWh/an.