Les horodateurs font grincer des dents à Yverdon

«On attend que la Municipalité réponde à notre lettre, confie Philippe Duvoisin, syndic des Iris, véritable village dans la ville d’Yverdon. Je sais que nous sommes en plein été et que les choses traînent un peu plus que d’habitude, mais les nouveaux horodateurs seront fonctionnels en fin de semaine. Il n’y aura donc pas de solution d’ici là.» L’enfant d’Yverdon, aujourd’hui domicilié principalement en Suisse alémanique, s’était répandu dans les colonnes de «La Région Nord vaudois», la semaine dernière. Selon lui, les nouvelles mesures de stationnement mises en place par la Ville ne tiennent pas compte de la situation des gens qui possèdent un des 73 cabanons des Iris et du Buron.

Pour rappel, en juin dernier, la Municipalité annonçait la mise en place d’une zone de rencontre devant les chalets de ce quartier, en limitant la circulation à 20 km/h. Cette mesure vise à faciliter la cohabitation entre les modes de mobilité douce, piétons et cyclistes, et les automobiles. En outre, l’Exécutif a également décidé d’interdire le stationnement des voitures sur ce court tronçon. «L’abondance de places de parc disponibles à proximité, tant sur la rue des Pêcheurs que sur le tronçon est de l’avenue des Iris, permettra aux locataires des cabanons de trouver une alternative de stationnement», indique-t-il dans un communiqué.

«La gratuité du stationnement, c’est dépassé»

Malgré ces arguments se voulant rassurants, c’est pourtant là que le bât blesse. Car les parkings des Rives, du Lac, de la plage et du centre sportif des Isles ne seront plus gratuits (sauf entre 12h30 et 13h30, la nuit et le dimanche) dès ce vendredi. Une tarification à 1 franc l’heure, 6 francs la journée et 25 francs la semaine y sera de rigueur. Les propriétaires des maisonnettes des Iris vont donc devoir mettre la main au porte-monnaie pour parquer leur véhicule dans les environs.

«La gratuité du stationnement, c’est dépassé, reconnaît Philippe Duvoisin. On ne demande pas à la Municipalité de faire une exception pour nous, mais de trouver un compromis.» Selon le calcul de l’édile des Iris, le stationnement reviendrait à 1300 francs par an pour un propriétaire de cabanon. «C’est plus de 200 francs plus cher que le macaron pour les pendulaires alors que nous n’aurons pas de place garantie», regrette-t-il.

Calcul réfuté par la Ville

Contacté, Jean-Daniel Carrard, syndic d’Yverdon, indique que la lettre sera bel et bien traitée par la Municipalité et qu’il est trop tôt pour la commenter. De son côté, Vincent Audemars, chef des Services généraux, réfute les estimations de Philippe Duvoisin et rappelle que les chalets des Iris ne peuvent être habités que de mai à septembre. «Ce faisant, la situation d’un coût de stationnement de 1300 francs par an ne peut rester que marginale», estime-t-il. Toujours selon lui, le calcul pour un locataire de maisonnette peut être établi en fonction de cinq hypothèses étudiées par les autorités. Ces dernières vont de 120 francs, en cas d’occupation les week-ends entre mai et septembre, à 500 francs, en cas d’occupation continue sur la période autorisée