Les intempéries privent Vallorbe d’eau potable

Les Vallorbiers sont priés de cuire leur eau avant de la consommer. C’est ce qu’annonce le site Internet officiel de la commune depuis mardi. Cette dernière a constaté que l’eau de son réseau de distribution présentait un taux de turbidité (ndlr: teneur en matériaux en suspension tels que limon, argile, particules fines organiques ou inorganiques ) anormalement élevé en raison des intempéries exceptionnelles qui ont touché la région ces derniers jours. «Cette situation, consécutive par exemple à l’érosion ou au lessivage de sols fragiles, pourrait perdurer pendant plusieurs jours», précise le Service des eaux dans le communiqué municipal.

De fait, un contrôle a révélé que l’eau du village, qui provient d’une source sous le Risoud, était impropre à la consommation. «Nous effectuons ces analyses quotidiennement, explique Stéphane Costantini, syndic de Vallorbe. Après avoir constaté que l’eau n’était plus consommable sans certaines mesures préalables, nous avons alerté directement les groupes à risque comme les écoles, les garderies, le Centre médico-social (CMS), etc. Enfin, nous avons publié une annonce sur notre site ainsi qu’une affiche au pilier public.»

Pas bien informés?

Malgré ces démarches, une habitante s’étonne de ne pas avoir été avertie par courrier. «Sans les réseaux sociaux, je n’aurais pas su ce qu’il se passait, s’agace-t-elle. Je ne comprends pas pourquoi nous n’avons pas reçu un tout-ménage mercredi. Ceux qui n’ont pas Internet sont pénalisés.» Le syndic se défend en argumentant que les professionnels, médecins et pharmaciens en tête, ont été avertis. «Aussi, poursuit Stéphane Costantini, il fallait agir le plus rapidement possible. Nous voulions avertir la population dès mardi et cette manière de faire était la plus efficace.»

Autre sujet qui dérange cette habitante, la qualité de l’eau une fois bouillie. «Il y a toujours des résidus et l’eau est brunâtre, tonne-t-elle. Je n’y tremperais même pas les pieds. On doit donc acheter des bouteilles et je n’ai pas le budget pour. Je suis à l’AI.» Le syndic confie que la question d’offrir de l’eau à la population s’est posée: «Mais comme l’eau est consommable une fois bouillie, nous n’avons pas eu besoin de le faire. Elle n’est pas polluée et est tout à fait potable.»

D’ailleurs, l’édile assure en boire sans souci. «Évidemment, le goût de l’eau bouillie n’est pas le même que celui de l’eau fraîche, concède-t-il. Mais nous ne sommes pas aux antipodes: elle n’a pas mauvais goût.»

Encore plusieurs jours

Dans tous les cas, cette situation désagréable ne devrait pas s’éterniser. «Nous analysons l’eau deux fois le matin et trois fois l’après-midi, détaille Stéphane Costantini. Nous remarquons clairement que le taux de turbidité baisse.»

Quand les résultats seront à nouveau dans les normes, un échantillon sera envoyé à Lausanne. «Le laboratoire cantonal devra confirmer l’analyse avant d’autoriser à nouveau la consommation de l’eau sans mesures de précaution, explique le syndic. Je pense que cela sera le cas en début de semaine prochaine, si tout va bien.» Selon le syndic, un tel événement n’était pas arrivé depuis le début des années 1980. «Depuis, il est arrivé que l’eau soit parfois trouble après de grosses intempéries, mais elle était toujours restée consommable.» (24 heures)