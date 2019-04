Les pendulaires devront changer leurs habitudes

Les pendulaires qui voyagent en train entre Yverdon et Estavayer devront revoir leurs habitudes dès le 27 avril. En effet, le trafic ferroviaire sera interrompu jusqu’au 20 mai, en raison de travaux d’entretien menés par les CFF. «Un renouvellement intégral de la voie ferrée entre Yverdon et Yvonand s’impose, annonce dans un communiqué Eva Calleja-Curros, cheffe de projet CFF Infrastructure. Ballast, rails et traverses doivent être remplacés.» Des bus se substitueront aux trains, mais il faudra compter avec un temps de parcours rallongé d’environ 25 minutes.

«Avec la simple voie, le trafic ne peut pas être détourné, la ligne doit donc être fermée, explique Jean-Philippe Schmidt, porte-parole. L’interruption totale permet d’effectuer de nombreux travaux nécessaires de manière plus efficace avec des nuisances limitées pour les voyageurs et les riverains.»

Les pendulaires imaginant troquer leur wagon contre leur automobile ne gagneront pas forcément au change. Du 2 au 20 mai, il ne sera en effet plus possible de relier Yverdon à Yvonand par la route de la Grève, le passage à niveau de Mordagne sera bouclé. Il en aura été de même de celui de Clendy à Yverdon entre le 29 avril et le 17 mai. «Différents itinéraires alternatifs ont été étudiés, assure la Ville. La variante retenue est la déviation par la route de Pomy. Des reports sont aussi possibles sur la route de Cheseaux.»

Au total, ces opérations coûteront 7,1 millions de francs. Elles seront accompagnées de nuisances sonores, de jour comme de nuit. (24 heures)