Les pianos de la discorde sont de retour dans la rue

Les Yverdonnois commencent à connaître la musique. Six pianos destinés aux musiciens confirmés ou du dimanche reprendront place dans des lieux stratégiques de la ville du 9 au 23 juin. Les badauds en trouveront sur le podium de la gare, au kiosque à musique, sur les places Pestalozzi, de l’Ancien-Stand, de l’Amitié et Bel-Air. Les cafés et restaurants La Promenade, L’Intemporel et L’Impro se joignent aussi à cette fête musicale en offrant le clavier de leur instrument au public. Enfin, un piano décoré par le Conseil des jeunes d’Yverdon prendra place dans le cadre de la Dérivée durant tout l’été.

Plaintes du voisinage

Une importante nouveauté est à relever. Les horaires d’utilisation ont été étendus cette année. «L’été dernier, les pianos étaient initialement ouverts (ils sont le reste du temps protégés dans un coffret en bois) de 16 h à 19 h, explique Cathy Boutillier, coresponsable des Pianos de SI de LA pour le Conseil des seniors d’Yverdon (COSY). Cette fois, ils le seront de 12 h à 19 h en semaine et de 9 h à 17 h le samedi.» De quoi rassembler la population autour de moments conviviaux et de détente, assure en substance la Ville dans un communiqué. Vraiment? Pour rappel, l’été dernier, les instruments en libre usage dans le centre-ville fâchaient quelques riverains. Certains avaient même rédigé une plainte, dont une dame qui affirmait de ne plus pouvoir entendre sa télévision le matin et un musicien qui n’appréciait pas d’entendre souvent les mêmes morceaux. Jeudi, la situation ne semblait pas avoir changé d’un iota. En effet, alors que des transporteurs déposaient un piano à la place de l’Amitié, une voisine, visiblement très remontée, s’est fait entendre avant de tranquillement poursuivre son chemin: «Et voilà qu’ils nous en remettent un pour nous faire ch…! Ça suffit cette fois!» Sur place, cette scène amuse les trois commerçants qui avaient demandé aux autorités de laisser les instruments dans la rue plus longtemps que prévu l’année dernière. Katica Brezonjic, à la tête de Katika Chaussures, Françoise Louys, responsable vente à La Reine Berthe, et Marc Bertola, propriétaire de la boutique Sud-Est, ne feront probablement pas la même démarche cette année.

Une majorité satisfaite

«C’est usant de voir des gens s’énerver parce qu’il y a une activité familiale au centre-ville, peste Marc Bertola. Ces pianos créent des instants merveilleux. Il est vrai que, parfois, des parents laissaient leurs très jeunes enfants faire n’importe quoi, mais nous intervenions toujours quand cela arrivait et tout se passait bien.» Katica Brezonjic poursuit: «Je suis très contente de voir que les pianos sont de retour. Les beaux moments qu’ils apportent font oublier les grincheux.» D’ailleurs ces fausses notes ne perturbent pas Cathy Boutillier: «La majorité des gens sont satisfaits de cette offre et nous comptons la pérenniser pour en faire un événement annuel.» En attendant d’y arriver, le COSY a mandaté la graffeuse yverdonnoise Made by Stern pour réaliser une performance live sur le piano de la place de la Gare, dimanche de 10 h à 17 h. (24 heures)