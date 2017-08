Les policiers nord-vaudois veulent de meilleures conditions de travail

«Pas plus qu’ailleurs, mais la même chose»

Que demandent les hommes et femmes de Police Nord Vaudois (PNV)? «On veut du respect, de l’équité et de la justice. Pas plus qu’ailleurs, mais la même chose», martèle le sergent-major Pascal Nidegger, président de la section locale de la Fédération suisse des fonctionnaires de police (FSFP). Les disparités sont en effet importantes. Aussi bien avec la police cantonale qu’avec les autres corps communaux ou intercommunaux, ce qui rend difficile les engagements. Au niveau salarial par exemple, la PNV n’est certes jamais en queue de peloton, mais son barème ne lui permet pas d’occuper mieux que l’antépénultième rang de ce classement. Ainsi, le salaire mensuel brut d’un aspirant varie de 3996 fr. à 4600 fr., suivant son lieu d’incorporation. Soit un écart de 604 fr. A Yverdon, il est de 600 fr., la PNV se situant à l’avant-dernière place. Les écarts se creusent au fur et à mesure que les grades augmentent jusqu’à un distinguo de 2999 fr. (2704 fr. pour Yverdon) entre le chef d’unité le moins bien et le mieux payé.



Les demandes de la PNV ne portent pas que sur les salaires. Compte tenu de la pénibilité de leur tâche, les policiers aimeraient une indemnité de fonction plus importante et que leurs heures de nuit (de 22 h à 6 h) soient comptabilisées à 120%. Ils souhaitent aussi que les semaines de vacances passent de quatre à cinq (de cinq à six à partir de 45 ans) et qu’ils puissent effectuer une heure de sport par semaine sur leur temps de travail.



Adressées à la Municipalité d’Yverdon en mars, répétées en juin, ces demandes étaient assorties d’une mise en application au 1er juillet dernier. «Encore une fois, nous comprenons leurs requêtes, mais il faut être conscient que l’on ne peut pas engager l’argent de la collectivité comme ça et qu’on ne peut pas modifier un budget du jour au lendemain. Tout au mieux, des changements pourraient intervenir au 1er janvier 2018», répond la municipale Valérie Jaggi.